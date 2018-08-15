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DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.7 milyon, gerçek işsizlik yüzde 16.6

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı sigortalı verilerini karşılıklı değerlendirmesi ile "gerçek işsiz sayısının 5 milyon 707 bin kişi olduğuna" dikkat çekti.

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5.7 milyon, gerçek işsizlik yüzde 16.6

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı sigortalı verilerini karşılıklı değerlendirmesi ile "gerçek işsiz sayısının 5 milyon 707 bin kişi olduğuna" dikkat çekti.
DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, “TÜİK tarafından açıklanan dar tanımlı standart işsizlik yüzde 9.7 olarak gerçekleşti. Bu oran bir önceki yılın aynı dönemine göre düşmüş olmasına rağmen bir önceki aya göre arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 10.6 olarak gerçekleşti” denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:
“Geniş tanımlı işsiz sayısı 5.7 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 16.6 olarak hesaplandı.
“Standart işsizlik oranı yüzde 9.7, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik ise 10.6 olarak gerçekleşti
“Mevsim etkilerinden arındırılmış standart işsiz sayısı 93 bin artarak 3 milyon 307 binden 3 milyon 400 bine yükseldi.
“Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 12.5 olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizliği 18.4’e yükseldi.
“Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olanların oranı yüzde 21.9 olarak açıklandı.
“Kadın işsizliği yüzde 12.4, genç kadın işsizlik oranı ise yüzde 23.2 olarak gerçekleşti.
“Yüksek öğrenim işsizliği 10.9 olarak hesaplandı.
DİSK-AR İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için şu önerilerde bulundu:
- İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
- “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
- Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
- İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
- Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.
- Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
- Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
- Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
- İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir
- Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. (Grafik)

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