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DİSK-AR : Türkiye işsizlikte OECD içinde ilk dört arasında

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR) verilerine göre, Türkiye yüzde 17.3 geniş tanımlı işsizlik ve 5 milyon 872 bin kişiyi bulan işsiz sayısıyla, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) içinde "ilk dört ülke arasında" yer alıyor.

Ayşegül Acar / İstanbul, 16 Temmuz (DHA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR) verilerine göre, Türkiye yüzde 17.3 geniş tanımlı işsizlik ve 5 milyon 872 bin kişiyi bulan işsiz sayısıyla, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) içinde "ilk dört ülke arasında" yer alıyor.
"OECD’nin yayınladığı istatistiklerde de Türkiye işsizlik sıralamasında önlerde yer alıyor" denilen DİSK-AR raporunda, OECD’nin Mart verilerine göre en yüksek işsizlik 20.1 ile Yunanistan’da görülürken, bu ülkeyi sırasıyla İspanya, İtalya ve Türkiye izliyor.
OECD üyesi ülkeler arasında işsizlik oranı ortalama 5.4 iken Türkiye bu ülkeler arasında en yüksek işsizlik oranına sahip dördüncü ülke olarak yer alıyor.
DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Nisan dönemi İşgücü İstatistiklerini şöyle değerlendirdi:
· Dar tanımlı standart işsizlik yüzde 9.6’ya düşmüş olmasına rağmen, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 10.3 olarak gerçekleşti ve bir önceki aya göre 0.4 puan artış gösterdi.
· Mevsim etkilerinden arındırılmış standart işsiz sayısı 103 bin artarak 3 milyon 188 binden 3 milyon 291 bine yükseldi.
· Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 12.2 olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizliği 17.9 olarak gerçekleşti.
· Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 872 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17.3 olarak hesaplandı.
· Kadın işsizliği yüzde 12.6, genç kadın işsizlik oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti.
· Yüksek öğrenim işsizliği 10.9 olarak hesaplandı.
· Ne eğitimde ne istihdam da (NEET) olanların oranı yüzde 21.3 olarak açıklandı.
· 2.5 milyonu aşkın genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam düştü, işsizlik arttı.
TÜİK’e göre mevsimsel etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 103 bin kişi artarak 3 milyon 291 kişiye ulaşırken DİSK-AR’a göre ise gerçek işsiz sayısının Temmuz 2018 itibariyle 5 milyon 872 bin olarak hesaplandığı belirtildi.
Ayrıca DİSK-AR’a göre, çalışmayan nüfusun 1 milyon 500 binini iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar oluştururken bunun ise 1 milyon 38 bini kadınlardan oluştu. 538 bin kişi ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda olduğu belirtildi.
DİSK-AR raporunda Türkiye’nin genç ve kadın işsizliğinde de oranlarının yüksekliğinin devam ettiğine dikkat çekldi. Yoğun İŞKUR desteğine ve işveren teşviklerine rağmen standart işsizlikte meydana gelen sınırlı düşüşün işsizlik kategorilerine yansımadığının görüldüğü belirtilirken özellikle kadın işsizliği ve genç işsizliği kategorileri ile NEET oranlarının yüksekliğini koruduğu ifade edildi.
Bu anlamda OECD ülkeleri içerisinde Türkiye’nin en yüksek oranına sahip olan NEET oranının Nisan ayında yüzde 21.3 olarak açıklandığı kaydedildi.
DİSK-AR bütün bu rakamlara doğrultunda işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerilerini ise şu şekilde sıraladı:
· İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmesi.
· Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınması.
· Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmelisi ve tüm taşeron işçilere kadro verilmesi.
· işsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmesi.

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