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DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 14:25 | Son Güncelleme

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyonun artış gösterdiğini ve bu nedenle yılın son 3 ayı için yeniden asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı, 2018 yılı son 3 ayı için yeni bir asgari ücret belirlenmeli ve 2019 asgari ücreti de bu rakam üzerinden tartışılmalıdır" dedi.

DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyonun artış gösterdiğini ve bu nedenle yılın son 3 ayı için yeniden asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı, 2018 yılı son 3 ayı için yeni bir asgari ücret belirlenmeli ve 2019 asgari ücreti de bu rakam üzerinden tartışılmalıdır" dedi.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, çıktığı Trakya turunda Tekirdağ'ın ardından Edirne'ye geldi. DİSK Edirne Şubesi'nde üyelerle bir araya gelen Çerkezoğlu, Saraçlar Caddesi'nde DİSK üyeleriyle birlikte basın açıklamasına katıldı. Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Çerkezoğlu, "Bugün Türkiye'nin içine sürüklendiği bu durum, siyasi iktidarın ekonomik politika ve tercihlerinin sonucu olarak ortaya çıkmış bir durum. Özellikle son 1 yıl işsizlikten, cari açığa, dış borca kadar hepsi alarm verirken, bu politikalarda ısrar edenler Türkiye'yi bu noktaya getirdiler. Yıllardır tamamen dışa bağımlı, dışarıdan ucuz gelen paraya, borca dayalı bir ekonomiyi var ettiler. Aldıkları bu borcu da üretime değil, fabrika açmaya değil, tamamen betona gömdüler" dedi.
'KRİZİ FIRSATA ÇEVİRENLERE KARŞI, TOPLU İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANMALI'
Hükümetten 4 acil talepte bulunduklarını anlatan Çerkezoğlu, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 30'a yükseleceğini bu nedenle asgari ücretin yılın son 3 ayı için yeniden belirlenmesi gerektiğini savundu. Toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını ve adaletli bir vergi sistemi istediklerini dile getiren Çerkezoğlu maddeler halinde hükümetten taleplerini şöyle sıraladı:
"Asgari ücret tespit komisyonu derhal toplanmalı, 2018 yılı son 3 ayı için yeni bir asgari ücret belirlenmeli ve 2019 asgari ücreti de bu rakam üzerinden tartışılmalıdır. İkincisi kapanan dükkanları, işyerlerini konuşuyorduk. Krizi fırsata çevirenlere karşı toplu işten çıkarmaların tamamen yasaklanması gerekiyor ve mecliste bununla ilgili bir düzenleme istiyoruz. Bu süreçte işsizlik sigortası fonunun işçiler ve işsizler için kullanılması, işsizlik sigortasından yararlanma şartlarının kolaylaştırılması, sürenin ve miktarın arttırılması lazım. Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Devletin topladığı verginin bütün yükü işçinin, emekçinin üzerinde. Adaletli bir vergi sistemi istiyoruz, çok kazanandan çok vergi alınan, karın, faizin, rantın vergilendirildiği bir sistem istiyoruz. Dördüncü olarak da elektrik, su, doğalgaz gibi temel tüketim maddelerine yapılan zamların geri alınmasını istiyoruz. Bunlar 4 acil talebimiz."

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DİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeliDİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeliDİSK Başkanı: Yılın son 3 ayı için asgari ücret yeniden belirlenmeli

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