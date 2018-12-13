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DİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 lira

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını istedi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını istedi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2019 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen 'Yaşanabilir Ücret Yaşanabilir Memleket' kampanyası çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan taleplerini açıkladı.

Konak'taki Kemeraltı Çarşısı girişinde yapılan açıklama sırasında, 'Asgari ücretten vergi alınmasın', 'Krizin faturasını işçiler değil, sermaye ödesin', 'Bizi unutanları biz de unutacağız' yazılı dövizler taşıyan grup 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'İnsanca bir yaşam istiyoruz' ve 'Susma haykır sefalete hayır' sloganları attı.

DİSK olarak Türkiye'nin her yerinde bu açıklamayı yaptıklarını belirten Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, konuşmasında, asgari ücret tespitinin 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendirdiğini söyledi. Sarı, asgari ücret seviyesindeki artışın genel ücret artışlarını da etkilediğini belirtti. 2019 yılı asgari ücretinin ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarı, "Asgari ücret ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmıştır. Ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler milli gelirden pay alamamıştır. Son 20 yılda ülkemizde eşitsizlik işçiler aleyhine büyümüştür. Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir. Ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir" dedi. Açıklamasında TBMM lokantasındaki milletvekillerinin yemek listesini paylaşan Memiş Sarı, "2 kişilik dana kavurma pilav 12 lira, 2 kişilik kutu kola 4 lira, 2 kişilik tarhana çorbası 2 lira, 1 kişilik bademli keşkül 2 lira, 1 kişilik fıstıklı tel kadayıf 5 lira, 2 kişilik çoban salata 2 lira, 2 kişilik küver 1 lira. Milletvekilleri 'biz aynı geminin yolcusuyuz, bu krizi de birlikte atlatacağız' diyordu. Yani bunlar asgari ücretle yaşamlarını sürdüren ve aynı gemideyiz diyen milletvekillerinin listesidir. Milletvekili maaşı 25 bin lira. Bunu bizlere reva görenleri alkışlarla, ıslıklarla protesto ediyoruz" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETİ 3 SENDİKA SOKAKTA MÜCADELEYLE BELİRLEYELİM'

Avrupa'da asgari ücretin 1 kişi üzerinden belirlendiğini ifade eden Sarı, Türkiye'de ise asgari ücretin 4 kişilik aile üzerinden belirlendiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi rakamlara göre açlık sınırının bin 943 lira olduğunu dile getiren Sarı, belli bazı sendikaların asgari ücretin bin 603 lira olmasına 'bu kadarı yeter' dediğini belirterek, bunu kınadıklarını söyledi. DİSK olarak asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını istediklerini kaydeden Sarı şunları ifade etti:

"Çarkların dönmesi için işçilere ücretleri yükselteceksiniz ki satış yapamadığı için dükkanlarını kapatan esnaf ve konkordato ilan ederek işçi kıyımı yapan patronlar da bu ücretlerden alışverişini yapacak. Kriz böyle aşılır. Yoksa sizinle ne aynı gemideyiz, ne aynı trendeyiz. O geminin dümeninde de siz varsınız, batıracak olanlar da sizlersiniz. Biz o gemiye hiç binmedik, binmeyeceğiz. DİSK olarak asgari ücret için eylemlilik kararı üzerine Türk İş Genel Başkanı ve Hak İş Genel başkanını ziyaret ettik. 'Gelin asgari ücreti 3 sendika sokakta mücadeleyle belirleyelim' diyoruz. Bu çağrımızı yeniliyoruz. 1 gün genel grev yapıp kimin güçlü olduğunu sokakta hükümete de işverenlere de gösterelim."

TEK ASGARİ ÜCRET İSTEDİLER

Memiş Sarı son olarak taleplerini şöyle sıraladı:

"İşçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. İşveren ve hükümetin ittifakıyla asgari ücretin belirlenmesi demokratik değildir. Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir. Uyuşmazlık durumunda grev de dahil toplu eylem hakkı tanınmalıdır. Asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır."

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