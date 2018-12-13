DİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 lira

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, asgari ücretin 2 bin 800 lira olmasını istedi.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, milyonlarca işçiyi ilgilendiren 2019 asgari ücreti tespit sürecine ilişkin yürütülen 'Yaşanabilir Ücret Yaşanabilir Memleket' kampanyası çerçevesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan taleplerini açıkladı.

Konak'taki Kemeraltı Çarşısı girişinde yapılan açıklama sırasında, 'Asgari ücretten vergi alınmasın', 'Krizin faturasını işçiler değil, sermaye ödesin', 'Bizi unutanları biz de unutacağız' yazılı dövizler taşıyan grup 'Susma sustukça sıra sana gelecek', 'İnsanca bir yaşam istiyoruz' ve 'Susma haykır sefalete hayır' sloganları attı.

DİSK olarak Türkiye'nin her yerinde bu açıklamayı yaptıklarını belirten Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, konuşmasında, asgari ücret tespitinin 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendirdiğini söyledi. Sarı, asgari ücret seviyesindeki artışın genel ücret artışlarını da etkilediğini belirtti. 2019 yılı asgari ücretinin ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarı, "Asgari ücret ülke ekonomisinin büyümesinin de gerisinde kalmıştır. Ülkenin tüm değerlerini üreten işçiler milli gelirden pay alamamıştır. Son 20 yılda ülkemizde eşitsizlik işçiler aleyhine büyümüştür. Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık değildir. Ülkemizin en büyük, en kapsamlı mücadele sürecidir" dedi. Açıklamasında TBMM lokantasındaki milletvekillerinin yemek listesini paylaşan Memiş Sarı, "2 kişilik dana kavurma pilav 12 lira, 2 kişilik kutu kola 4 lira, 2 kişilik tarhana çorbası 2 lira, 1 kişilik bademli keşkül 2 lira, 1 kişilik fıstıklı tel kadayıf 5 lira, 2 kişilik çoban salata 2 lira, 2 kişilik küver 1 lira. Milletvekilleri 'biz aynı geminin yolcusuyuz, bu krizi de birlikte atlatacağız' diyordu. Yani bunlar asgari ücretle yaşamlarını sürdüren ve aynı gemideyiz diyen milletvekillerinin listesidir. Milletvekili maaşı 25 bin lira. Bunu bizlere reva görenleri alkışlarla, ıslıklarla protesto ediyoruz" diye konuştu.