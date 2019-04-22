FİNANS

Divan Diyarbakır misafirlerini ağırlamaya başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 10:57 | Son Güncelleme

153 odalı ve 5 yıldızlı Divan Diyarbakır oteli, hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Divan Diyarbakır, Mezopotamya ve Anadolu'nun kesişme noktasında yer alan Diyarbakır'da hizmet vermeye başladı.

Divan Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, beş yıldızlı otel, Divan lezzetlerini misafirleriyle buluşturan Divan Pub ve Divan Patisserie ile hizmet vermeye başladı.

Hem iş hem de tatil için seyahat eden misafirlerine hitap eden ve yörenin kültüründen izler taşıyan otelde, 127 superior, 16 deluxe, 9 süit ve bir engelli olmak üzere toplamda 153 oda bulunuyor.

Diyarbakır'ın gözde tarihi mekanlarına yakın mesafede konumlanan Divan Diyarbakır, tarihi Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri, Hasan Paşa Hanı, Malabadi Köprüsü, Ulu Cami, Sülüklü Han, 4 Ayaklı Minare, On Gözlü Köprü, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, Asur Kalesi, Çayönü Höyüğü, Zerzavan Kalesi, Gazi Köşkü, Meryem Ana Kilisesi ve Surp Giragos Ermeni Ortodoks Kilisesi gibi tarihi mekanları keşfetmek isteyen misafirlerine özel bir deneyim vadediyor.

Otelde, yemek kültürüyle öne çıkan Diyarbakır'ın yöresel mutfağı Divan'ın bu alandaki 50 yıllık tecrübesiyle birleşiyor. Divan Pub'ta şeflerin hazırladığı tarifler, haftanın her günü müşterilerini bekliyor.

Diyarbakır'ın en yeni 5 yıldızlı oteli olan Divan Diyarbakır, havalimanına 4, organize sanayi bölgesine 8 kilometre mesafede bulunuyor. İş merkezlerine yürüme mesafesinde yer alan konumuyla iş toplantıları, kongre ve konferansların da önemli adresi olması beklenen otelde, son teknolojiyle donatılmış 6 ayrı toplantı alanı ile kokteyl düzeninde 600 kişiyi ağırlayabilen 660 metrekarelik kolonsuz balo salonu yer alıyor.

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