Divan otellerden Bayram kampanyası

İSTANBUL (AA) - Divan Erbil ve Divan Suites İstanbul G-Plus, 1-9 Haziran'da konaklayan müşterilerine özel fiyatlar sunuyor.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Erbil, özel konaklama fırsatları ve indirimlerle misafirlerine unutulmaz bir bayram yaşatacak. Minimum 2 gün konaklamalarda yüzde 20, minimum 3 gün konaklamalarda ise yüzde 25 indirim uygulayacak olan Divan Erbil, Ramazan Bayramı’nda misafirlerine şeker tadında bir tatil vadediyor.

Bayramı sevdikleriyle keyifli bir tatile dönüştürmek isteyenlere özel hazırlanan konaklama kampanyası 1-9 Haziran'da geçerli.

Divan Suites İstanbul G-Plus, özel konaklama fırsatları ve indirimlerle misafirlerine unutulmaz bir bayram yaşatacak. Minimum 2 gün konaklamalarda yüzde 20, minimum 3 gün konaklamalarda ise yüzde 25 indirim uygulayacak olan Divan Suites Istanbul G-Plus, Ramazan Bayramı’nda misafirlerine şeker tadında bir tatil vadediyor. Bayramı tatile dönüştürmek isteyenlere özel hazırlanan konaklama kampanyası 1-9 Haziran'da geçerli.

