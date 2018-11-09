İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 8,489 kadro ihdas edildi.
Karara göre, merkeze ihdas edilen kadroların 376'sı müfettiş, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, avukat, mimar ve mühendis gibi idari personelden oluşuyor.
Başkanlığın taşra kadrolarına ihdas edilen 8,113 personelin 4,450'si müezzin-kayyımdan oluşuyor. (Tablo)
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