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Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR- Almanya arasında karşılıklı direkt uçak seferleri bugün başladı.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Almanya arasında karşılıklı direkt uçak seferleri bugün başladı. Almanya'nın Frankfurt şehrinden Diyarbakır'a ilk seferini yapan uçaktaki yolcular, karanfillerle karşılandı. Diyarbakır'dan da Almanya'ya ilk uçuş gerçekleştirildi. Hava yolu şirketi SunExpress'in, Diyarbakır'dan Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine karşılıklı uçak seferleri başladı. Diyarbakır Havalimanı'na Almanya'dan gelen ilk uçak indi. Frankfurt'tan Diyarbakır'a direkt seferle gelen 138 yolcuyu, hava yolu şirketi hostesleri karşılayarak, karanfil verdi. Yolcular, daha önce aktarmalarla kente geldiklerini belirterek, direkt seferler nedeniyle çok mutlu oldukların söyledi. Frankfurt'tan ilk kez Diyarbakır'a gelen uçak daha sonra bakıma alınırken, Diyarbakır'dan ilk kez gidecek uçak da Almanya Düsseldorf seferi için hazırlandı. İlk uçuş için 68 yolcu bilet aldı. Pasaport işlemlerinin ardından yolcular uçağa alınarak, ilk sefer gerçekleşti. Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Havalimanı Mülki İdare Amiri Hasan Gökpınar, havalimanında yaptığı açıklamada, uçuşların Diyarbakır'ın tanıtımına ve ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını belirtti. Gökpınar, şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede, doluluk oranına göre uçuşların yılın 12 ayına birden yayılabileceğini, karşılıklı 3 günde seferlerin icra edileceğini söyledi. Hava yolu şirketi Kurumsal İletişim ve PR Grup Müdürü Serdar Alyamaç ise yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'dan Avrupa uçuşlarını gerçekleştirmeyi istediklerini belirterek, "Maalesef terminalin fiziki şartları nedeni ile bunu yapamamıştık, bugüne kısmet oldu. Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. 21 Haziran'da Düsseldorf'a, 22 Haziran'da ise Hannover'e uçuşlarımız gerçekleştirilecek. Biz, 2006'dan bu yana Antalya ve İzmir'den Diyarbakır'a kesintisiz bir şekilde uçuyoruz. Bu süre içerisinde 2018 dönemi itibari ile Diyarbakır pazarına 313 bin koltuk hazırlayacağız. Uluslararası uçuşlara geldiğimiz zaman; bu uçuşların zaman içerisinde artacağına inanıyoruz. Bu hem ekonomik hem de zaman anlamda çok ciddi avantajlar getiren bir olay" dedi. Konuşmaların ardından Gökpınar ve Alyamaç, uçuş ekibini tebrik ederek kendilerine çiçek verdi.

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Diyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladıDiyarbakır-Almanya arasında karşılıklı uçak seferleri başladı
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