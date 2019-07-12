"Irak şubat ayından itibaren tek gümrük uygulamasına geçti. Irak'ın güneyine gidecek ürünlerde çifte verginin kalkması ihracatımızın artacağı yönünde sevindirdi ancak öyle olmadı. Gümrükler yükseldi, yerli üretim bahanesiyle bazı ürünlerin ithalatına yüksek vergiler getirildi. Irak ile bir ticaret anlaşması yapılması için Bakanlığımız ön çalışma yapıyor."

Irak'ın IMF programı uygulaması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını aktaran Tuğrul, şöyle konuştu:

Irak ekonomisinin petrole dayalı olduğuna, petrol fiyatının yükseldiği dönemde ithalatının da arttığına işaret eden Tuğrul, Irak'ın günlük 4,5 milyon varil petrol üretimi yaptığını kaydetti.

Tuğrul, bir otelde düzenlenen Diyarbakır-IKBY Dış Ticaret Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Irak'ın Türkiye ihracatı için büyük önem taşıdığını belirterek, Irak'ta yaşanan siyasi istikrar ve çatışmaların bu ülkeye ihracatı etkilediğini söyledi.

DİYARBAKIR (AA) - Erbil Ticari Ataşesi Zihni Tuğrul, "Irak'ın en çok ithal ettiği kalemlerde payımız çok düşük." dedi.

"Irak'ın en çok ithal ettiği kalemlerde payımız çok düşük." diyen, Tuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle en büyük ihracat kalemimiz olan mücevherat. Bu kapsamda altın sektörü çok önemli. Dubai'de vergilerin yükseltilmesinden dolayı oradaki tüccarların Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Bunun avantajını ele geçirebiliriz."

- "Sıkıntılar büyük ölçüde azaldı"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da, Diyarbakır'ın yıllık ihracatının yıllık yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirterek, bazı şirketlerin çeşitli nedenlerle ihracatını Mersin ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden yaptığını söyledi.

Diyarbakır ve çevre illerden yapılan ihracatın yüzde 65'inin Irak'a gerçekleştirildiğini aktaran Kaya, "Geçen yıl Irak'a ihracatta özellikle sınır kapısında sıkıntılar yaşanıyordu. İpekyolu Gümrük Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yoğun çabası sayesinde sıkıntılar büyük ölçüde azaldı." diye konuştu.

- "Ekonomik sorunu fırsata dönüştürebiliriz"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ise Orta Doğu pazarının Diyarbakır'da üretim yapan firmalar için büyük önem taşıdığını kaydetti.