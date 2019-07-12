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Diyarbakır-IKBY Dış Ticaret Çalıştayı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

Erbil Ticari Ataşesi Zihni Tuğrul: - "Irak'ın en çok ithal ettiği kalemlerde payımız çok düşük" - Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı: - "IKBY üzerinden Irak'ın diğer bölgelerine ve hatta onların ticari yeteneklerini kullanıp, Arap dünyasının diğer pazarlarına ulaşabiliriz"

DİYARBAKIR (AA) - Erbil Ticari Ataşesi Zihni Tuğrul, "Irak'ın en çok ithal ettiği kalemlerde payımız çok düşük." dedi.

Tuğrul, bir otelde düzenlenen Diyarbakır-IKBY Dış Ticaret Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Irak'ın Türkiye ihracatı için büyük önem taşıdığını belirterek, Irak'ta yaşanan siyasi istikrar ve çatışmaların bu ülkeye ihracatı etkilediğini söyledi.

Irak ekonomisinin petrole dayalı olduğuna, petrol fiyatının yükseldiği dönemde ithalatının da arttığına işaret eden Tuğrul, Irak'ın günlük 4,5 milyon varil petrol üretimi yaptığını kaydetti.

Irak'ın IMF programı uygulaması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını aktaran Tuğrul, şöyle konuştu:

"Irak şubat ayından itibaren tek gümrük uygulamasına geçti. Irak'ın güneyine gidecek ürünlerde çifte verginin kalkması ihracatımızın artacağı yönünde sevindirdi ancak öyle olmadı. Gümrükler yükseldi, yerli üretim bahanesiyle bazı ürünlerin ithalatına yüksek vergiler getirildi. Irak ile bir ticaret anlaşması yapılması için Bakanlığımız ön çalışma yapıyor."

"Irak'ın en çok ithal ettiği kalemlerde payımız çok düşük." diyen, Tuğrul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle en büyük ihracat kalemimiz olan mücevherat. Bu kapsamda altın sektörü çok önemli. Dubai'de vergilerin yükseltilmesinden dolayı oradaki tüccarların Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Bunun avantajını ele geçirebiliriz."

- "Sıkıntılar büyük ölçüde azaldı"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da, Diyarbakır'ın yıllık ihracatının yıllık yaklaşık 200 milyon lira olduğunu belirterek, bazı şirketlerin çeşitli nedenlerle ihracatını Mersin ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden yaptığını söyledi.

Diyarbakır ve çevre illerden yapılan ihracatın yüzde 65'inin Irak'a gerçekleştirildiğini aktaran Kaya, "Geçen yıl Irak'a ihracatta özellikle sınır kapısında sıkıntılar yaşanıyordu. İpekyolu Gümrük Bölge Müdürlüğü yetkililerinin yoğun çabası sayesinde sıkıntılar büyük ölçüde azaldı." diye konuştu.

- "Ekonomik sorunu fırsata dönüştürebiliriz"

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ise Orta Doğu pazarının Diyarbakır'da üretim yapan firmalar için büyük önem taşıdığını kaydetti.

"IKBY üzerinden Irak'ın diğer bölgelerine ve hatta onların ticari yeteneklerini kullanıp, Arap dünyasının diğer pazarlarına ulaşabiliriz." ifadelerini kullanan Odabaşı, şöyle konuştu:

"Böylelikle pazarımızı hem genişletmiş hem de çeşitlendirmiş olacağız. Eskilerin yanı sıra yeni ürünlerimizi daha kaliteli ve son müşterinin beğenisini kazanacak şekilde üreterek rekabet gücümüzü arttırmayı, yeni pazarlara açılmayı ve yeni pazarlama teknikleriyle pazarımızı genişletmeyi hedef alarak, bu ekonomik sorunu fırsata dönüştürebiliriz."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Irak ve Suriye'deki siyasi problemlerin uzun yıllar sürebileceğine işaret ederek, bu eksende ihracat artışının hedeflenmesi gerektiğini söyledi.

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