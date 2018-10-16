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Diyarbakır OSB Başkanı Odabaşı: Şu an için işçi çıkaran yok

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, firmaların ekonomik sıkıntılara rağmen işçi çıkarmadığını belirterek, "Evet, sıkıntıdayız.

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, firmaların ekonomik sıkıntılara rağmen işçi çıkarmadığını belirterek, "Evet, sıkıntıdayız. İhracatta ürün gönderemiyoruz ama işçi çıkarmamak için direniyoruz. Mermer, tekstil sektöründe bugüne kadar işçi çıkaran olmadı. Direniyorlar. Stoğa çalışıyorlar ama işçi çıkaran şu an yok. Buna ne kadar dayanabiliriz, bilmiyoruz. Bunu tartışabiliriz" diye konuştu. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı ve yönetim kurulu üyeleri gündeme ilişkin basın toplantısında, ekonomide yaşanan gelişmeler ve bölgeye yapılan yatırımlar hakkında açıklamada bulundu. Aziz Odabaşı, Diyarbakır OSB'de yeni yatırımların oluşması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, kamulaştırma, altyapı gibi sorunların yaşandığını söyledi. Odabaşı, OSB'de 22 tekstil, 9 çırçır, 24 plastik, 32 metal, 20 mermer, 11 elektrik, 28 inşaat malzemesi, 51 gıda, 29 mobilya ve 10 araç ekipmanı alanında faaliyet yürüten firma olduğunu söyleyerek, "Bu çalışmalarımızı yürütürken yapısal bazı sorunlarımıza da odaklanıyoruz. Kamulaştırma, altyapı, enerji gibi sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı yöneticilerle görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Yönetim olarak, yeni yatırımların yapılması, mevcut yatırımların kapasitesinin artırılması için uğraş veriyoruz" dedi. 'SÜREÇTEN ETKİLENEN YATIRIMLARIMIZ OLABİLİR' Yeni Ekonomi Programı (YEP) hakkında değerlendirmede bulunan Aziz Odabaşı, program kapsamında etkilenen yatırımların olabileceğini söyledi. Odabaşı, "Bu program her kesimi yakından ilgilendiriyor. Önümüzdeki 3 yıl için çok sıkı tedbirler içeren bu program bizi yakından ilgilendiriyor. Biz de önümüzdeki süreçte programlarımızı bu plana göre revize edeceğiz. Kamu tasarrufları programı yapılacak yatırımları ilgilendiriyor. Süreçten etkilenen yatırımlarımız olabilir. Bütün bunları gözden geçirerek, neler yapabileceğimizi yeniden tasarlayacağız" diye konuştu. 'KAMPANYA BAŞLATIYORUZ' 'Yerelden alışveriş yap, Diyarbakır kazansın' kampanyasını başlatacaklarını aktaran OSB Yönetim kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, "OSB yönetimi olarak, çalışmalarımızın büyük bölümü kentimize yabancı yatırımcıyı çekmeye dönük olsa da, yerel esnafımızın desteği ve yaratılan markalara sahip çıkılması konusuna önem veriyoruz. Bu anlamda, yerel esnafın desteklenmesi, alışverişin yerel esnaftan yapılması için kampanya başlattık. Bu kampanya hem kent ekonomisine katkı sağlayacak hem de istihdama olumlu katkı yapacaktır" dedi. 'BUNA NE KADAR DAYANABİLİRİZ, BİLMİYORUM' Ekonomik sorunlara rağmen Diyarbakır OSB'de firmaların işçi çıkarmadığını belirten Odabaşı, şunları kaydetti: "OSB olarak, yatırım ve istihdam seferberliği başlatıyoruz. 5 yıl öncesine kadar Diyarbakır OSB'de 3 bin kişi istihdam ediyorduk. Teşvik ve yeni imkanların sağlanmasıyla bu rakam şu an 7 bin dolayında oldu. 201 fabrikanın faal olduğu OSB'de 4'üncü etap için yer belirledik. Bu etabın bitmesiyle özellikle OSB'de hedefimiz 15 bin istihdam yaratmaktır. Krize rağmen Diyarbakır cazibesini koruyor. Ticaret geçmişi 100 yıllara dayanan Diyarbakır, özgün krizler yaşamasına rağmen cazibesini korumuştur. Yakın bir tarihte ülke geneline sirayet eden döviz kurundaki dalgalanmanın yarattığı krizden işletmelerimiz olumsuz etkilense de, krizi yönetme konusunda edinilen deneyimler pozitif bir etki yaratmıştır. Diyarbakır'ın 6'ncı teşvik bölgesi kapsamında olması, genç nüfusumuzu ve coğrafi konumu dolayısıyla yatırımcıların gözdesi olma özelliğini koruyor. Yeni yatırımların yapılması için görüşmelerimiz sürüyor. Evet, sıkıntıdayız, ihracatta ürün gönderemiyoruz ama işçi çıkarmamak için direniyoruz. Mermer, tekstil sektöründe bugüne kadar işçi çıkaran olmadı. Direniyorlar. Stoğa çalışıyorlar ama işçi çıkaran şu an yok. Buna ne kadar dayanabiliriz, bilmiyoruz. Bunu tartışabiliriz." 'IKBY'DEKİ ALIM GÜCÜ ZAYIF' Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde geçen yıl yapılan bağımsızlık referandumun ardından Türkiye ile yaşanan olumsuz ilişkilerin ekonomiye yansımasının olduğunu anlatan Aziz Odabaşı, Kürt bölgesine geçen yıl 3 milyon dolar, bu yıl ise 1 milyon doların altında ihracat yaptıklarını söyledi. Odabaşı, "Biz sürekli gümrük sorunlarını tartışıyoruz ama IKBY'deki alım gücü de zayıf. Oraya sattığımız ürünlerin parasını alamıyoruz. Geçen yıl oraya 3 milyon dolar ihracat yaptık, bu yıl 1 milyon doların altına ama gönderdiğimiz ürünün parasını alamıyoruz. Orada bir ekonomik sıkıntı var" diye konuştu.

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