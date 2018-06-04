Proje, Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da binlerce ağacın kesilmesinden, çevre kirliliğinin önlenmesine kadar doğaya sağladığı değerin yanı sıra ekonomiye ve istihdama da büyük katkı sundu.

Binlerce yıl doğada kendiliğinden yok olmayan ve insan yaşamı için sorun yumağına dönen atıklar, proje ile yerinde ayrıştırılıp, dönüşüm tesislerinde kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Proje kapsamında Diyarbakır'da önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bilgin, "Dünya genelinde şehirleşme her geçen gün artıyor. Buna karşın doğal kaynaklarımız da giderek azalıyor. Biz tüm atıkları geri dönüştürerek hem maddesel anlamda bir tasarruf sağlamış hem de atıkları ayrıştırarak havayı, suyu ve toprağı kirlilikten korumuş oluyoruz." dedi.

Sadece bir ton kağıdın geri dönüşümü ile yetişkin 17 ağacın kesilmekten kurtarıldığına işaret eden Bilgin, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla toplantılar yapıldığını, toplantılar neticesinde ise belediyeler üzerinden ilgili firmalar aracılığıyla ilçeler de dahil kent geneline atık ambalaj kutuları dağıtıldığını dile getirdi.

Bilgin, ayrı ayrı kutular sayesinde atıkları yerinde ayrıştırmaya tabi tuttuklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüme getirdiğimiz bu atıklarımız, metaller, kağıtlar, plastikler ve camlar. Mesela bir ton camı geri dönüştürdüğümüz zaman çok büyük oranda hem enerji tasarrufu sağlıyoruz hem de o dönüşümden cam yünü, cam elyaf gibi ısı yalıtımında kullanılan malzemeler üretiyoruz. İlerleyen safhada ise bunu kamu kurumlarıyla sınırlı tutmaksızın konut sektörüne de taşıyarak ilimizde iyi bir durumda olan atık geri dönüşüm sistemini daha da faydalı hale getireceğiz."