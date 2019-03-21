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Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 00:29 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda yapımı tamamlanan 1 milyar 250 milyon TL'ye mal olan 50 yatırım, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda yapımı tamamlanan 1 milyar 250 milyon TL'ye mal olan 50 yatırım, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde 2 yılda yapılan 50 yatırım, düzenlenen törenle açıldı. 1 milyar 250 milyon TL'ye mal olan eserlerin açılış töreni, Kayapınar ilçesindeki Kent Park'ta Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Koç ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, görev yaptığı 2 yılda sosyal, kültürel ve yerel hizmetler alanında 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Kentte, kültürel ve sosyal faaliyetleri destekleyerek birçok yeni projeye imza attıklarını kaydeden Atilla, 133 otobüs ile kırsal mahalleye ulaşım hizmeti sunduklarını söyledi. Göreve geldiği günden itibaren kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik birçok hizmetin sağlandığını anlatan Atilla, "1 milyar 250 milyon lira yatırımla 26 bulvar, 90 caddeye, 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt serimi, kırsal mahallerde 2 bin kilometre asfalt kaplama, yine bir ilk olarak kırsal mahallerde 170 kilo metre sıcak asfalt, 500 Bin metre kare kaldırım yaptık'' dedi.

Kentin artık modern bir görüntüye sahip olduğunu ifade eden Atilla, ''7 bin aydınlatma ile kentin aydınlatma oranını yüzde 20 artırdık. Bisiklet yollarını 40 kilometreye çıkardık, aktif yeşil alanı yüzde 100 oranında arttırdık. 50 adet spor tesisi yapımı gibi hizmetleri gerçekleştirerek hizmete sunduk. Diyarbakır bugün modern, planlı, bakımlı düzenli ve sahipli bir şehir ise bu sizlerin duası, desteği sayesindedir. Eğer bugün huzur ve güven içerisinde kendi şehrimiz de, belediyemizle iftihar edebiliyorsak, bu hizmet neferlerimizin üstün çabası sayesindedir" diye konuştu.

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Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmetteDiyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette
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