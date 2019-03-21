Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette

Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yılda yapımı tamamlanan 1 milyar 250 milyon TL'ye mal olan 50 yatırım, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde 2 yılda yapılan 50 yatırım, düzenlenen törenle açıldı. 1 milyar 250 milyon TL'ye mal olan eserlerin açılış töreni, Kayapınar ilçesindeki Kent Park'ta Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Koç ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Atilla, görev yaptığı 2 yılda sosyal, kültürel ve yerel hizmetler alanında 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırım yaptıklarını söyledi. Kentte, kültürel ve sosyal faaliyetleri destekleyerek birçok yeni projeye imza attıklarını kaydeden Atilla, 133 otobüs ile kırsal mahalleye ulaşım hizmeti sunduklarını söyledi. Göreve geldiği günden itibaren kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik birçok hizmetin sağlandığını anlatan Atilla, "1 milyar 250 milyon lira yatırımla 26 bulvar, 90 caddeye, 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt serimi, kırsal mahallerde 2 bin kilometre asfalt kaplama, yine bir ilk olarak kırsal mahallerde 170 kilo metre sıcak asfalt, 500 Bin metre kare kaldırım yaptık'' dedi.