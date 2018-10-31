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Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı.

Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-DİYARBAKIR'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafında çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı yapıldı. Törende konuşan il müdürü Mustafa Ertan Atalar, 2018 yılında bin ton üzerinde tohum üretilerek İran, Irak, Suriye, Ukrayna ve Moldova'ya ihraç ettiklerini söyledi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çiftçilere sertifikalı tohum dağıtım töreni düzenlendi. İl müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çiftçiler katıldı. Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Diyarbakır'ın 15,5 milyon dekar araziye sahip olduğunu ve bunun 7 milyon dekarının tarım arazisi olduğunu söyledi.
'SERTİFİKALI TOHUM SAYESİNDE VERİMDE YÜZDE 25 ARTIŞ SAĞLANDI'
Atalar konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Diyarbakır'da son 13 yılda çiftçilere 4,3 milyar lira desteklenme ödemesi sağlanmıştır. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşması gerekmektedir. Sertifikalı tohumun kullanımından dolayı verimde yüzde 25 artış söz konusu olmaktadır. Bu çok ciddi bir rakamdır. Biz üretime başlarken özellikle çiftçilerimiz toprak hazırlığıyla başlarlar, toprak hazırlığının çok iyi yapılması lazım. 2018 yılında bin ton üzerinde tohum üretilerek İran, Irak, Suriye, Ukrayna ve Moldova'ya ihraç edilmiştir. Kullanılan bu üretilen sertifikalı tohumlarımız da çiftçilerimizin kullanmasıyla 2017 yılında 14 bin 445 çiftçimiz sertifikalı tohum, kullanmak suretiyle, 25 milyon lira devlet desteği sağlanmıştır. Bu yıl da Diyarbakır'da her bir çiftçimize yaklaşık 2 ton civarında ihtiyaç duydukları kadar sertifikalı tohum dağıtacağız."
Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Naci Helvacı ise toplantının çok önemli olduğunu kaydederek, Diyarbakır'ın tohumculukta Türkiye ortalamasında üçüncü olduğunu belirtti.
Tören sonunda çiftçilere sertifikalı tohum ve plaket takdimi yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldıDiyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldıDiyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldıDiyarbakır'da çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

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