Diyarbakır'da karpuz rekoltesinde yüzde 43 artış

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da örtü altı yöntemiyle üretim yapılan karpuzun rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 43 artış bekleniyor.

İlde, Dicle Nehri kenarında güvercin gübresiyle yetiştirilen, iriliği ve lezzetiyle ünlü Diyarbakır karpuzunun yanı sıra 2008 yılından bu yana örtü altı yöntemiyle sulu tarımın yapıldığı arazilerde de karpuz üretiliyor.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde üretilen karpuzda hasat dönemi başladı.

Örtü altı yöntemiyle geçen yıl 5 bin dönüm alanda 35 bin ton üretimi yapılan karpuzda, bu yıl yüzde 43'lük artışla 8 bin dönümde 50 bin ton rekolte bekleniyor.

- "Bu yıl hasat çok güzel"

Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de örtü altı yöntemle karpuz ürettiğini söyledi.

Kentte şu an dönüm başına 8 ton karpuz üretildiğini dile getiren Atik, her geçen yıl karpuz üretim alanının arttığını vurguladı.

Atik, Diyarbakır'da yetiştirilen karpuzun daha tatlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: