FİNANS

Diyarbakır'da karpuz rekoltesinde yüzde 43 artış

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

Kentte örtü altı yöntemiyle geçen yıl 5 bin dönüm alanda 35 bin ton üretilen karpuzda bu yıl 8 bin dönümden 50 bin ton rekolte bekleniyor - Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Atik: - "Bu yıl hasat çok güzel, verim çok iyi"

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'da örtü altı yöntemiyle üretim yapılan karpuzun rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 43 artış bekleniyor.

İlde, Dicle Nehri kenarında güvercin gübresiyle yetiştirilen, iriliği ve lezzetiyle ünlü Diyarbakır karpuzunun yanı sıra 2008 yılından bu yana örtü altı yöntemiyle sulu tarımın yapıldığı arazilerde de karpuz üretiliyor.

Merkez ve ilçelere bağlı köylerde üretilen karpuzda hasat dönemi başladı.

Örtü altı yöntemiyle geçen yıl 5 bin dönüm alanda 35 bin ton üretimi yapılan karpuzda, bu yıl yüzde 43'lük artışla 8 bin dönümde 50 bin ton rekolte bekleniyor.

- "Bu yıl hasat çok güzel"

Diyarbakır Tarımsal Sanayi İş Adamları Derneği (DTSİAD) Başkanı Mehmet Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de örtü altı yöntemle karpuz ürettiğini söyledi.

Kentte şu an dönüm başına 8 ton karpuz üretildiğini dile getiren Atik, her geçen yıl karpuz üretim alanının arttığını vurguladı.

Atik, Diyarbakır'da yetiştirilen karpuzun daha tatlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl hasat çok güzel, verim çok iyi. Bu yıl kentte 8 bin dönümlük alanda karpuz ekimi yapıldı. 50 bin ton hasat bekleniyor. Burada üretilen karpuzu Van, Kars, Iğdır hatta Trabzon'a kadar gönderiyoruz. Rekoltede yağışın güzel olması da etkili oldu. Ancak maliyet biraz yükseldi. Bu da çiftçileri zorluyor."

Çınar ilçesine bağlı Çakırkaya köyünün Kesani mezrasında karpuz yetiştiren Mehmet Menteşe de daha önce Adana'da yaptığı üretimi 2008 yılından itibaren Diyarbakır'da sürdürdüğünü söyledi.

Tahmininin üzerinde verim aldıklarına dikkati çeken Menteşe, bu yıl 220 dönüm alanda karpuz yetiştirdiğini, nisan ayında ekimini yaptıkları karpuzda hasada yeni başladıklarını bildirdi.

Bu yıl verimden memnun olduklarını anlatan Menteşe, "Dönümde 10 ton hasat bekliyoruz. Diğer üreticilere de tavsiye ediyorum. Toprağı, suyu havası çok güzel. Hem Adana hem de Diyarbakır'da üretim yaptım. Ama buradaki üretim daha güzel. Sadece maliyetler arttı, bundan dolayı sıkıntılıyız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır karpuz rekolte

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