DKİB heyetinden Sarp Sınır Kapısı inşaatında inceleme

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, inşaatı devam eden Sarp Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

DKİB'den yapılan yazılı açıklamada, DKİB Başkan Yardımcıları Ahmet Hamdi Gürdoğan ve Şaban Turgut ile yönetim kurulu üyeleri Atila Kesim, Ali Biberoğlu ve Mustafa Okutan'ın, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Güllüce'yi makamında ziyaret ettiği belirtildi.

Yapımı süren Sarp Sınır Kapısı'nda da incelemelerde bulunan heyetin, Güllüce'den çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve Gürcü tarafındaki yetkililerle de görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Gürdoğan'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Sarp Sınır Kapısı, Türkiye'nin en yoğun kapısı. Günde ortalama 420 taşıtın çıkış yaptığı Sarp Sınır Kapısı inşaatının yaklaşık üç ay sonra bitecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 29 Ekim itibarıyla teslimi yapılacak kapı son derece modern ve işlevsel şekilde inşa ediliyor. Dolayısıyla ihracatçılarımızın ve giriş çıkış yapan yolcuların yaşamış olduğu sıkıntılar ortadan kalkacak. Kapının çok seri işlemesi için gerek Gümrük, gerekse Emniyet Teşkilatının yeterli düzeyde personel tahsisi yapması için konuyu ilgili bakanlarımıza arz edeceğiz."