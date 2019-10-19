FİNANS

"DKMP ile ÇEM genel müdürlüklerinin kapatılacağı iddiası bizi üzüyor"

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz: - "Önemli görevleri bulunan DKMP ile ÇEM genel müdürlüklerinin değil kapatılması, kapatılacağıyla ilgili iddiaların bile olması ormancılık meslek mensuplarının yasal ve çatı kuruluşu olarak bizleri üzmektedir"

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) genel müdürlüklerinin kapatılacağı iddiasına ilişkin, "Önemli görevleri bulunan DKMP ile ÇEM genel müdürlüklerinin değil kapatılması, kapatılacağıyla ilgili iddiaların bile olması ormancılık meslek mensuplarının yasal ve çatı kuruluşu olarak bizleri üzmektedir." ifadesini kullandı.

Türkyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, DKMP Genel Müdürlüğünün uzun bir geçmişe sahip, korunan alanların yönetimini yapan, geliştiren ve hizmetine sunan köklü bir teşkilat olduğuna dikkati çekti.

ÇEM Genel Müdürlüğünün de toprağı korumak amacıyla önemli projelere imza attığına işaret eden Türkyılmaz, söz konusu kurumların kapatılacağı söylentilerinin artması üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu vurguladı.

Hasan Türkyılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Önemli görevleri bulunan bu kurumlarımızın değil kapatılması, kapatılacağıyla ilgili iddiaların bile olması ormancılık meslek mensuplarının yasal ve çatı kuruluşu olarak bizleri üzmektedir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile yaptığımız görüşmede, Orman Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısının çok önemli, değerli ve tarihsel derinliğe sahip olduğunu ve bu yapısıyla vatandaşlara hizmetler sunduğu bilgisini paylaşmıştık. Bunun yanında DKMP ile ÇEM genel müdürlüklerinin yeniden yapılandırılarak daha da güçlenmesiyle ilgili görüşümüzü de ifade etmiştik."

Türkyılmaz, milli park ve tabiat güzelliklerini koruyan, erozyonu önlemek için yoğun çaba sarf eden bu iki teşkilata, hak ettiği değerin verilmesi için daha fazla çalışacaklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
DKMP Orman Genel Müdürlüğü

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