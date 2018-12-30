AYŞENUR SAĞLAM - Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Civriz, kurumun elektronik hizmetlerine "e-fatura", "e-başvuru", "e-tahsilat", "e-takip" ve "e-dilekçe" sistemlerini de dahil ettiklerini belirterek, "2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacağımız uygulamalarımızla firma başvurularından mal teslimi ve ödemeye tüm işlemlerimizi elektronik ortama taşıyoruz." dedi. Civriz, AA muhabirine, DMO olarak sadece alım satıma aracılık etmek için değil, tasarruf, kalkınma, ihtiyaç, yerli üretim kavramları etrafında değişimin mimarı olmak hedefiyle çalıştıklarını ve bu hedefleri gerçekleştirmek için e-dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu kapsamda dönüşüm odaklı projeler geliştirdiklerini ifade eden Civriz, kamu ve özel sektör kaynağı, zaman ve iş gücünden tasarruf amacıyla elektronik hizmetlere e-fatura, e-başvuru, e-tahsilat, e-takip ve e-dilekçe sistemlerini de dahil ettiklerini bildirdi. Civriz, 2019'un ilk çeyreğinde tamamlayacakları "e-irsaliye", "e-teminat" ve "e-tesellüm" uygulamalarıyla firma başvurularından mal teslimi ve ödemeye tüm işlemleri elektronik ortama taşıyacaklarını kaydetti.

-"e-Fatura uygulamasıyla önemli bir adım attık" Civriz, "e-fatura" uygulamasına geçmekle önemli bir adım attıklarını vurgulayarak, DMO tedarikçilerinin tamamının bundan sonra e-fatura kullanacaklarını, tüm kamu kurumlarına kesilen faturaların e-posta aracılığıyla gönderildiğini ve kamu kurumlarının bu sürece çok hızlı uyum sağladığını ifade etti. Söz konusu uygulamayla kağıt faturaların alınması ve gönderilmesinde yaşanabilecek gecikme, kaybolma, elden teslim gibi sıkıntıların ve bunların sisteme işlenmesi sırasında oluşabilecek hataların ortadan kaldırılmasını ve işlem sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerine dikkati çeken Civriz, şöyle devam etti: "Yeni sistemle kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek e-faturalar, taraflarına anında iletilecek, e-fatura sistemine dahil olmayanlar için düzenlenecek e-arşiv faturaları ise e-posta adreslerine ulaştırılacak. Faturaların elektronik ortamda gönderilmesi kargo masraflarının ortadan kaldırılmasını, tedarik ve satışlarla ilgili istatistiki bilgilerin daha hızlı ve doğru raporlanmasını sağlayacak."

- "DMO yılda 70 bin fatura kesiyor" Özellikle hemen ulaşılabilen, takip süreci gerektirmeyen, dijital olarak arşivlenen yapısıyla sistemin, firmaların iş süreçlerini kolaylaştıracak bir uygulama niteliği taşıdığını anlatan Civriz, "Geçen yıl yaklaşık 4 milyar liralık satış gerçekleştiren DMO, kamu kurum ve kuruluşlarına yılda 70 bin adet fatura kesiyor. Şu anda kurumun mevcut katalog tedarikçilerinin yaklaşık yüzde 45'i e-fatura kullanıyor. E-fatura uygulamasına henüz geçmemiş tedarikçilerimizin yeni yıl itibarıyla sisteme dahil olmalarını bekliyoruz." diye konuştu. Civriz, hükümetin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "Sağlık Market" uygulamasının da devreye alınmasıyla 2019 yılında yaklaşık 200 bin faturanın dijital ortamda düzenleneceğine işaret etti. - "e-Tahsilat" sistemi devrede "e-Tahsilat" sistemini de devreye aldıklarını açıklayan Civriz, bankalarla birlikte uygulamaya konulan sistemle tedarikçiler tarafından yapılan tüm ödemelerin herhangi bir başka ödeme kanalı kullanmasına gerek kalmadan DMO sistemleri aracılığıyla güvenli şekilde yapılabileceğini kaydetti.