Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından, bazı yayın organlarında yer alan haberlerde ABD merkezli bir markanın kazandığı iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanlığına dizüstü bilgisayar alımı ihalesi kapsamında yapılmış bir alım bulunmadığı bildirildi.

DMO'dan yapılan yazılı açıklamada, dün bazı yayın organlarında yayınlanan "ABD Ürünlerine Ambargoyu Devlet Malzeme Ofisi Deldi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ile yaşanan kriz nedeniyle başta bu ülke olmak üzere ithal ürünler yerine yerli milli ürünlerin tercih edilmesiyle ilgili sözlerinin yer aldığına işaret edilen açıklamada, Erdoğan'ın bu çağrısına DMO'nun uymadığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına dizüstü bilgisayar alımı için 10 Ağustos 2018'de çıkılan ihaleyi ABD merkezli bir firmanın kazandığının iddia edildiği belirtildi.

DMO'nun Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak, ana statüsü ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek tedarik edilmesi ve dağıtımı için merkezi satınalma işlevini yürüttüğü vurgulandı.