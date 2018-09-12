FİNANS

DMO'dan "ABD ürünlerini tercih ettiği" iddiasına yanıt

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Devlet Malzeme Ofisi: - "(Hazine ve Maliye Bakanlığına dizüstü bilgisayar alımı ihalesi) Bazı yayın organlarında yayınlanan haberlerde ABD merkezli bir markanın kazandığı iddia olunan ihale kapsamında yapılmış bir alım bulunmamaktadır" - "DMO'nun, yerli ve milli ürün kullanma konusundaki hassasiyete aykırı faaliyet gerçekleştirdiği yönünde algı oluşturmaya çalışan gerçek dışı bu tür haberlere itibar edilmemeli"

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından, bazı yayın organlarında yer alan haberlerde ABD merkezli bir markanın kazandığı iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanlığına dizüstü bilgisayar alımı ihalesi kapsamında yapılmış bir alım bulunmadığı bildirildi.

DMO'dan yapılan yazılı açıklamada, dün bazı yayın organlarında yayınlanan "ABD Ürünlerine Ambargoyu Devlet Malzeme Ofisi Deldi" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ile yaşanan kriz nedeniyle başta bu ülke olmak üzere ithal ürünler yerine yerli milli ürünlerin tercih edilmesiyle ilgili sözlerinin yer aldığına işaret edilen açıklamada, Erdoğan'ın bu çağrısına DMO'nun uymadığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına dizüstü bilgisayar alımı için 10 Ağustos 2018'de çıkılan ihaleyi ABD merkezli bir firmanın kazandığının iddia edildiği belirtildi.

DMO'nun Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak, ana statüsü ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin kamu yararı gözetilerek tedarik edilmesi ve dağıtımı için merkezi satınalma işlevini yürüttüğü vurgulandı.

Ofisin kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli, öncelikle yerinden ve ilk elden toplu alımların sağladığı fiyat avantajlarından azami ölçüde yararlanılmak suretiyle en ekonomik biçimde tedarik ettiği belirtilerek, habere konu kamu kurumunun talebine istinaden, ihtiyaçları doğrultusunda hazırladıkları teknik şartnameye uygun olarak bilgisayar alımı ihalesine çıkıldığı, söz konusu ihale duyurusunun da 11 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi.

İhtiyaç sahibi kamu kuruluşu ile birlikte yapılan değerlendirme sonucu ihalenin iptaline karar verildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla bazı yayın organlarında yayınlanan haberlerde, ABD merkezli bir markanın kazandığı iddia olunan ihale kapsamında yapılmış bir alım bulunmamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki DMO, kuruluşundan bu yana kamu alımları yoluyla ülke bütçesine tasarruf sağlamanın yanında yerlileşme, millileşme ve bölgesel kalkınma hedeflerini dikkate alarak kamu alım uygulamalarına yön veren bir kurumdur. Bu kapsamda yerli ürünlerin kamu pazarında daha fazla pay sahibi olması, yerli üreticilerimizin rekabet gücünün ve istihdamın artırılması amacıyla son dönemde katalog uygulamaları çeşitlendirilmiş, Genel Katalog uygulamamızın yanı sıra KOBİ Kataloğu, Cazibe Merkezleri Kataloğu ve Tekno Katalog uygulamaları devreye alınmıştır. Yerlilik oranının artırılması, DMO'nun temel hedefleri arasında yer almakla birlikte, DMO kataloğunda yer alan bazı ürün gruplarında yerlilik oranı yüzde 100 iken, bilişim sektöründe yerli ürünler konusunda getirilen avantajlara rağmen bu oran yaklaşık yüzde 10 düzeyindedir. Bu oranın yükseltilmesine yönelik çalışmalara ilgili kurumlar ile koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Hiçbir araştırmaya dayanmadan yapılan söz konusu haber DMO'nun kurumsal itibarını haksız ve mesnetsiz bir şekilde zedelemektedir. Söz konusu gerçek dışı haberlerin yayınlanması hukuka ve mevzuata aykırıdır. DMO'nun, yerli ve milli ürün kullanma konusundaki hassasiyete aykırı faaliyet gerçekleştirdiği yönünde algı oluşturmaya çalışan gerçek dışı bu tür haberlere itibar edilmemeli."

PARTNERDünyanın en utanç verici anı...Dünyanın en utanç verici anı...
TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacakTBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgiAydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd ambargo Devlet Malzeme Ofisi DMO

En Çok Okunan Haberler

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Cumhurbaşkanı, Varlık Fonu Başkanı oldu

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Anne-babaya yarım gün çalışma hakkı

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Yatırım fonları ve borçlanma araçlarında stopaj düşürülmeli

Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler

Marketlerin indirim oyunu! Strateji değiştirdiler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi

Girişimlerin internete erişim ve web sitesi sahiplik oranları geriledi

TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak

TBM: Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak

Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

Aydın'da Ege Et ürünlerine yoğun ilgi

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

Kırgızistan'a ilk ticaret heyeti Bursa'dan

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

AVM’lerde perakende ciro Temmuz'da yıllık yüzde 22.4 yükseldi

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

“Türkiye Açık Bilim Zirvesi”nde Açık Bilim ve Açık İnovasyon tartışıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.