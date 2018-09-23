FİNANS

DMO'dan yerli üreticiye destek

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2018 11:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin merkezi satın alma kurumu DMO'nun satışa sunduğu ürünlerde yerlilik oranı 2017'de yüzde 60 oldu - DMO'nun toplam satış tutarı ise 3,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti - Söz konusu satışların yüzde 70'i elektronik satış portalı üzerinden gerçekleşti

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'nin merkezi satın alma kurumu Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) satışa sunduğu ürünlerde yerlilik oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 60 oldu. Bu dönemde DMO'nun toplam satış tutarı 3,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını büyük ölçüde iç piyasadan tedarik ederek, yerli üreticinin yanında yer alıyor.

AA muhabirinin, kurumun faaliyet raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 3,9 milyar lira tutarında satış gerçekleştiren DMO, 6 bin 500 kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını bin 300 tedarikçiden temin edilen ürünlerle karşıladı. DMO üzerinden yapılan bu satışlardaki yerlilik oranı yüzde 60 olarak gerçekleşirken, 35 ana ürün grubunun 22'sinde ise yerlilik oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

Yerli ürün sıralamasında mobilya, büro mefruşatı, yurt ve misafirhane malzemeleri, okul araç ve gereçleri, yangın söndürme cihazları ile temizlik ürünleri başı çekti. Mobilyada yerlilik oranlarının yüzde 100, dayanıklı ürünlerde yüzde 86, lastik ve akülerde yüzde 86, hastane teçhizatı ve tıbbi cihazlarda yüzde 57, bilgisayar ve bilişim ürünlerinde yüzde 11 olduğu belirlendi.

- Kamu alımlarında "e-satış" tercih edildi

Kamu ihtiyaçlarını hızlı ve şeffaf tedarik yöntemleriyle karşılayan DMO'nun toplam satışlarının yüzde 70'i elektronik satış portalı üzerinden gerçekleşirken, e-satış tutarının, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artması dikkati çekti.

Ofisin e-satış portalı üzerinden alım yapan müşteri sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7, e-satışa sunulan ürün sayısı ise yüzde 17 arttı.

- Yerli üretici için 3 farklı katalog

"Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı" kapsamında 2017'de katalog uygulamalarını çeşitlendiren DMO tarafından, KOBİ Kataloğu, Cazibe Merkezleri Kataloğu, Tekno Katalog uygulamalarıyla yerli üreticiye başvuru sürecinde kolaylık ve maliyet avantajları, küçük ve orta ölçekli üreticilerin kamu pazarına erişimi sağlandı.

DMO'nun, kamunun ortak kullanım konusu olan sarf malzemelerin toplulaştırılarak satın alınması, paket program çözümlerinin toplu alım yöntemiyle tedarik edilmesi, taşıt ve iş makinesi alım ve kiralamalarıyla akaryakıt alımlarının tek merkezden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarının, yerlileşmeye ve kamuda tasarruf sağlamaya katkı vermesi hedefleniyor.
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- Sağlık market uygulaması

Öte yandan Sağlık Bakanlığının ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelerin, DMO aracılığıyla daha hızlı ve etkin şekilde temin edilmesi hedefiyle ocakta Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında "Sağlık Market" uygulamasına ilişkin protokol imzalandı. 100 Günlük Eylem Planı'nda yerini alan uygulama kapsamında, bu yılın sonuna kadar en çok kullanılan 100 tıbbi sarf malzemesi ülke, bölge ve il düzeyinde DMO tarafından yapılacak online ihalelerle temin edilecek. Projenin, kamuya yüzde 20 tasarruf sağlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Malzeme Ofisi DMO kamu alımları

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