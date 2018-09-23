DMO'dan yerli üreticiye destek

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'nin merkezi satın alma kurumu Devlet Malzeme Ofisinin (DMO) satışa sunduğu ürünlerde yerlilik oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 60 oldu. Bu dönemde DMO'nun toplam satış tutarı 3,9 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

DMO, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını büyük ölçüde iç piyasadan tedarik ederek, yerli üreticinin yanında yer alıyor.

AA muhabirinin, kurumun faaliyet raporundan yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 3,9 milyar lira tutarında satış gerçekleştiren DMO, 6 bin 500 kamu kurum ve kuruluşunun ihtiyacını bin 300 tedarikçiden temin edilen ürünlerle karşıladı. DMO üzerinden yapılan bu satışlardaki yerlilik oranı yüzde 60 olarak gerçekleşirken, 35 ana ürün grubunun 22'sinde ise yerlilik oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti.

Yerli ürün sıralamasında mobilya, büro mefruşatı, yurt ve misafirhane malzemeleri, okul araç ve gereçleri, yangın söndürme cihazları ile temizlik ürünleri başı çekti. Mobilyada yerlilik oranlarının yüzde 100, dayanıklı ürünlerde yüzde 86, lastik ve akülerde yüzde 86, hastane teçhizatı ve tıbbi cihazlarda yüzde 57, bilgisayar ve bilişim ürünlerinde yüzde 11 olduğu belirlendi.