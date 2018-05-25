DMx ile NetWork iş birliği

İSTANBUL (AA) - Derin Mermerci'nin ikonik stiliyle NetWork'ün tasarım anlayışını bir araya getiren DM x NetWork özel koleksiyonu, geçen sezonki başarısının ardından bu yaza da damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Network'ten yapılan açıklamada, metalik tonlardaki zarif topuklu ayakkabılar koleksiyonun vazgeçilmez aksesuarlarını oluşturuyor.

2018 İlkbahar/Yaz DM X NetWork koleksiyonunda maskülen formlara sadık kalan fuşya, açık pembe ve ekru smokin takımlar, sarı, ekru ve farklı tonlardaki yeşillerle buluşan maksi elbiseler, ipek gömlekler, ışıltılı hırkalar ve trikolar bulunuyor.

Derin Mermerci'nin sürprizli ve esprili stilinden ilham alarak kendi içinde de farklı kombinler oluşturulmasına imkan veren koleksiyonda, renkli tütü eteklerle kadınsallığa vurgu yaparken, onunla kombinlenen çizgili gömleklerle de beklenmeyen bir bütünlük yakalanıyor.

