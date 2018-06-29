FİNANS

Doblo "Premio Plus" yenilendi

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

Fiat Doblo'nun yenilenen "Premio Plus" donanım seviyesinde, geri görüş kamerası artık standart olarak sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Fiat Doblo, temmuz ayı itibarıyla yenilenen "Premio Plus" donanım seviyesi ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş fabrikasında üretilen, Fiat Professional ailesinin tecrübeli üyesi Doblo'da yenilikler devam ediyor.

Temmuz ayı itibarıyla Doblo’nun tüm motor seçeneklerinde tercih edilebilecek, yenilenen "Premium Plus" donanım seviyesinde geri görüş kamerası artık standart olarak yer alıyor.

Sınıfının en güçlüsü 1.6 litrelik 120 HP gücündeki turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneğinin hemen ardından satışa sunulan ve birçok Fiat modelinde kendini ispatlayan 1.4 litrelik 95 HP gücündeki yepyeni benzinli Fire motoruyla dikkatleri üzerine çeken Doblo Combi, yenilenen "Premium Plus" donanım paketi ile de pazardaki iddiasını artırmaya hazırlanıyor.

Fiat Doblo’nun "Premio Plus" donanım seviyesinde standart olarak yer alan geri görüş kamerası, Doblo Combi’nin "Premio" donanım paketinde sadece bin TL'ye opsiyon olarak satın alınabiliyor.

Ayrıca, Doblo Cargo'nun 3 bin 500 TL'ye alınabilen Lux Teknoloji Paketi’nde sunulan deri direksiyon simidi, vites topuzu, el freni körüğü, 5 inçlik dokunmatik multimedya sistemi, Türkiye haritalı Uconnect navigasyon donanımlarına arka park sensörü ve geri görüş kamerası da dahil oluyor.

Fiat Doblo ailesinde sunulan ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranlı Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları ile binek otomobil konforu sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat Doblo otomotiv Premio Plus

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