İSTANBUL (AA) - Fiat Doblo, temmuz ayı itibarıyla yenilenen "Premio Plus" donanım seviyesi ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş fabrikasında üretilen, Fiat Professional ailesinin tecrübeli üyesi Doblo'da yenilikler devam ediyor.

Temmuz ayı itibarıyla Doblo’nun tüm motor seçeneklerinde tercih edilebilecek, yenilenen "Premium Plus" donanım seviyesinde geri görüş kamerası artık standart olarak yer alıyor.

Sınıfının en güçlüsü 1.6 litrelik 120 HP gücündeki turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneğinin hemen ardından satışa sunulan ve birçok Fiat modelinde kendini ispatlayan 1.4 litrelik 95 HP gücündeki yepyeni benzinli Fire motoruyla dikkatleri üzerine çeken Doblo Combi, yenilenen "Premium Plus" donanım paketi ile de pazardaki iddiasını artırmaya hazırlanıyor.

Fiat Doblo’nun "Premio Plus" donanım seviyesinde standart olarak yer alan geri görüş kamerası, Doblo Combi’nin "Premio" donanım paketinde sadece bin TL'ye opsiyon olarak satın alınabiliyor.