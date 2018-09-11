DO&CO British Airways'e ikram verecek

İSTANBUL (AA) - DO&CO, British Airways'in Londra Heathrow havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında ikram ve dağıtım ile ilgili verilecek tüm hizmetleri kapsayan ihaleyi kazandı.

DO&CO Aktiengesellschaft'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, DO&CO Aktiengesellschaft'ın, British Airways'in Londra kalkışlı uçuşlarında ikram ve dağıtım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin açılan ihaleye katıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şirketin British Airways'in Londra Heathrow havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında ikram ve dağıtım ile ilgili verilecek tüm hizmetleri kapsayan, Nisan 2020'den itibaren başlamak üzere 10 yıl süreli ikram sözleşmesine ilişkin ihaleyi kazandığı bildirildi.

DO&CO Aktiengesellschaft'in Iberia ve Iberia Express'in Madrid kalkışlı uçuşlarında ikram ve dağıtım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin yaptığı KAP açıklamasında ise, şunlar kaydedildi:

"DO&CO Aktiengesellschaft, Iberia ve Iberia Express'in Madrid kalkışlı uçuşlarında ikram ve dağıtım hizmetlerinin sunulmasına ilişkin açılan ihaleye katıldığını ve 10 yıllık ikram ve dağıtım hizmetleri sözleşmesi ile ilgili niyet mektubu imzaladığını bildirmektedir. İkram hizmetleri, 2020 Mayıs ayından itibaren Iberia ve Iberia Express'in Madrid havalimanı kalkışlı kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında ikram ve dağıtım ile ilgili verilecek tüm hizmetleri kapsamaktadır."

