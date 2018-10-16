Doğa Sigorta'dan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kapsamında önemli ürün gruplarındaki poliçelerde yüzde 30'a varan indirim kampanyası düzenledi.

Doğa Sigorta tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket acenteleri ve dijital kanalları üzerinden başlattığı kampanya ile Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı destekleme kararı aldı.

Kampanya kapsamında müşterilere, yıl sonuna kadar güven ferdi kaza sigortasında yüzde 30, ferdi kaza sigortasında yüzde 20, konut sigortasında yüzde 15, kasko sigortasında yüzde 10, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortalarında yüzde 10 indirim sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, her türlü zorluğun hep birlikte aşılabileceğinin şimdiye kadar yaşanan tüm olumsuz hadiselerde gösterildiğini belirterek, "Bugün yaşadığımız ekonomik zorluk ve enflasyon mücadelesinde de yine el ele, güç birliği ile başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Yüzde 100 milli şirketimiz Doğa Sigorta her zaman olduğu gibi devletinin ve milletinin yanında yer alarak bu kampanyaya destek verecektir." ifadelerini kullandı.

