Doğa Sigorta'dan mobil hamle

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, hasar takibinden, her an her yerde poliçe kesimine kadar çok sayıda hizmet sunan yeni mobil uygulamasını müşterilerinin ve acentelerinin kullanımına sundu.

App Store ve Play Store'dan indirilebilen uygulamada kullanıcılar telefon numaralarını ve TC kimlik numaralarını sisteme girdikten sonra, cep telefonlarına gelen şifreyi kullanarak mobil uygulamadan faydalanmaya başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, sektörde birçok öncülüğü olan Doğa Sigorta'nın bu atılımla dijital dönüşümde de kılavuz markalardan olmayı sürdürdüğünü belirterek, dijital yatırımlarının süreceğini aktardı.

Önceliklerinin, acentelerinin işlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak olduğunu bildiren Kırmızı, her an her yerden poliçe kesebilmelerini sağlayarak, müşteri kaybını minimuma indirmeyi hedeflediklerini, müşteri ve acentelerin, gerek hasar takibi gerek hasar ihbarlarını yine her an her yerden, çağrı merkezinde telefon başında beklemeden gerçekleştirebileceklerini kaydetti.