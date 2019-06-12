Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "2018 Yılı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, toplam doğal gaz ithalatının 11 milyar 328 milyon metreküpünü (yüzde 22,49) sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı oluşturdu.

İthal edilen LNG'nin yüzde 45,37'lik kısmı spot piyasadan, geri kalan bölümünü ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Nijerya ve Cezayir ile yaptığı uzun dönemli sözleşmelerden karşılandı.

Rapora göre, Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 azalarak 50 milyar 360 milyon metreküpe indi.

Geçen yıl en fazla doğal gaz ithalatı yapılan ülke Rusya oldu. Bu ülkeden 2018'de 23 milyar 642 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi. Rusya'yı, 7 milyar 863 milyon metreküple İran ve 7 milyar 527 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

Türkiye'de geçen yıl ihracat lisansına sahip 8 şirketten sadece BOTAŞ doğal gaz ihraç etti. Şirket, Yunanistan’a 2018'de toplam 673 milyon 280 bin metreküp doğal gaz gönderdi.