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Doğal gaz ithalatı eylülde yüzde 10,9 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 09:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 3 milyar 282 milyon metreküpe geriledi - Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 2,8 artarak 3 milyar 231 milyon metreküpe yükseldi

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 3 milyar 282 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Eylül Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl eylülde 3 milyar 681 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 10,9 azaldı ve 3 milyar 282 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 2 milyar 961 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 321 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl eylül ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 718 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 749 milyon metreküple Azerbaycan ve 494 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalanı Cezayir ve Nijerya'dan yapıldı.
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- Doğal gaz stoklarında önemli artış

Doğal gaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 artarak 3 milyar 231 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının eylül ayında 3 milyar 145 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Eylülde doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,14 azalışla 3 milyon 306 bin metreküpe düştü. Bu dönemde en çok doğal gaz tüketimi 1 milyar 742 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Onu, 952 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalanı ise diğer enerji sektörleri, hizmet sektörü ve konutlarda gerçekleşti.

Eylülde doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl eylülde Yunanistan'a 58,8 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın aynı ayında bu miktar yüzde 9,4 artışla 63,4 milyon metreküpe çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevrim doğal gaz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

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