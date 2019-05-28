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Doğal gaz ithalatı martta azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe indi - Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 41,94 azalarak 1 milyar 677 milyon metreküp oldu

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mart Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in mart ayında 4 milyar 726 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 9,08 azalışla 4 milyar 296 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 3 milyar 4 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 292 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Mart ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 398 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 833 milyon metreküple İran ve 772 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir, Katar, Nijerya ve ABD'den yapıldı.

- Doğal gaz stoklarında azalış

Doğal gaz stok miktarı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 41,94 azalarak 1 milyar 677 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl martta 2 milyar 888 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Mart ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 4,67'lik artışla 5 milyar 74 milyon metreküp oldu. En fazla doğal gaz tüketimi 2 milyar 325 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bunu 698 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. Tüketimin kalan kısmı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılmadı.

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