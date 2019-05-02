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Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 21 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,87 azalarak 4 milyar 275 milyon metreküpe indi - Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 21,97 azalarak 2 milyar 168 milyon metreküp oldu

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,87 azalarak 4 milyar 275 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Şubat Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in şubat ayında 5 milyar 404 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 20,87 azalışla 4 milyar 275 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 2 milyar 583 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 693 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Şubat ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 215 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 685 milyon metreküple İran ve 683 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalanı Nijerya, Cezayir, Katar, Mısır, ABD ve Fransa'dan yapıldı.

- Doğal gaz stoklarında azalış

Doğal gaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,97 azalarak 2 milyar 167 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2018 yılının şubat ayında 2 milyar 778 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Şubat ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,68'lik azalışla 5 milyar 180 milyon metreküpe indi. En çok doğal gaz tüketimi 2 milyar 634 milyon metreküple konutlarda gerçekleşti. Bunu 592 milyon metreküple elektrik santralleri izledi. Tüketimin kalanı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yılın şubat ayında Yunanistan'a 31,80 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın şubat ayında ihracat miktarı yüzde 14,93 azalışla 27,06 milyon metreküpe indi.

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu (EPDK) ihracat ithalat tüketim üretim

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