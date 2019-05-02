Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 21 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,87 azalarak 4 milyar 275 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Şubat Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, 2018'in şubat ayında 5 milyar 404 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 20,87 azalışla 4 milyar 275 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 2 milyar 583 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 693 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Şubat ayında en fazla doğal gaz 1 milyar 215 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 685 milyon metreküple İran ve 683 milyon metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalanı Nijerya, Cezayir, Katar, Mısır, ABD ve Fransa'dan yapıldı.

- Doğal gaz stoklarında azalış

Doğal gaz stok miktarı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,97 azalarak 2 milyar 167 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2018 yılının şubat ayında 2 milyar 778 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.