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Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseliyor

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 7 milyar 136 milyon metreküpe yükseldi. - Bu dönemde LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı tarihte ilk kez yüzde 30'un üzerine çıktı

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Türkiye'nin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 7 milyar 136 milyon metreküpe yükseldi. Bu dönemde LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı tarihte ilk kez yüzde 30'un üzerine çıktı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, doğal gazda kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla LNG alım tesislerine yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye'nin toplam gaz ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalarak 23 milyar 287 milyon metreküpe geriledi. Bu düşüşe rağmen LNG ithalatı, dünyada azalan fiyatların da etkisiyle yüzde 14 artarak 7 milyar 136 milyon metreküpe ulaştı.

Böylece, ocak-haziran döneminde LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı yüzde 24'ten yüzde 30,6'ya çıkarak tarihi seviyeye yükseldi.

Cezayir'den alınan LNG miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 2 milyar 942 milyon metreküpe yükselirken, Katar'dan alınan LNG miktarı ise yüzde 34 azalışla 1 milyar 274 milyon metreküpe indi.

Bu dönemde, ABD'den ithal edilen LNG miktarı yüzde 363 artarak 884 milyon metreküpe çıktı. ABD Enerji Bakanlığı'nın ağustos ayına ilişkin LNG raporuna göre, Türkiye Şubat 2016'dan bu yana Avrupa'da İspanya'dan sonra en çok ABD LNG'si ithal eden ikinci ülke konumunda yer alıyor.

- Rusya'dan gaz ithalatı düştü

Türkiye'nin toplam boru gazı ithalatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalarak 16 milyar 152 milyon metreküpe geriledi. Bu azalışta en önemli etken Rus gazı ithalatındaki düşüş oldu.

Söz konusu dönemde Rusya'dan boru hatlarıyla alınan doğal gaz yüzde 36 azalarak 7 milyar 991 milyon metreküpe düştü. Böylece geçen yıl ocak-haziran döneminde yüzde 48 olan Rus gazının toplam gaz ithalatı içindeki payı yüzde 34'e geriledi.

Bu dönemde devreye alınan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının da etkisiyle, Azerbaycan'dan alınan doğal gaz miktarı yüzde 38 artışla 4 milyar 410 milyon metreküpe yükseldi. İran'dan alınan gazda ise yüzde 5'lik bir azalış gerçekleşti.

Türkiye'nin ocak-haziran döneminde farklı ülkelerden aldığı boru gazı ve LNG miktarları ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla gösterdiği değişimler şöyle:

Toplam İthalat (metreküp) Boru Gazı (metreküp) LNG (metreküp) Rusya (Boru gazı -metreküp) Azerbaycan(Boru gazı- metreküp) İran (Boru gazı metreküp) Cezayir (LNG-metreküp) Katar (LNG-metreküp) ABD (LNG-metreküp) Ocak-haziran/18 25 milyar 952 milyon19 milyar 711 milyon

6 milyar 240 milyon 12 milyar 566 milyon 3 milyar 200 milyon 3 milyar 948 milyon 2 milyar 150 milyon 1 milyar 926 milyon 191 milyon Ocak-Haziran/19 23 milyar 287 milyon 16 milyar 152 milyon 7 milyar 136 milyon 7 milyar 991 milyon 4 milyar 410 milyon 3 milyar 753 milyon 2 milyar 942 milyon 1 milyar 274 milyon 884 milyon Değişim yüzdesi yüzde 10 azalış yüzde 18 azalış yüzde 14 artış yüzde 36 azalış yüzde 38 artış yüzde 5 azalış yüzde 37 artış yüzde 34 azalış yüzde 363 artış

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ihracat ithalat

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