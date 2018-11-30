FİNANS

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 16:31 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz’ın ısınma, sıcak su ve pişirme kriterlerini dikkate alarak yaptığı yakıt karşılaştırmasına göre doğalgaz kullananlar, Ekim ayında kömüre oranla yüzde 59, elektriğe oranla ise yüzde 71 tasarruf sağladı.

Doğal gaz kullananlar, kömüre oranla yüzde 59 tasarruf sağladı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz’ın ısınma, sıcak su ve pişirme kriterlerini dikkate alarak yaptığı yakıt karşılaştırmasına göre doğalgaz kullananlar, Ekim ayında kömüre oranla yüzde 59, elektriğe oranla ise yüzde 71 tasarruf sağladı.
1 milyona yaklaşan abonesiyle Türkiye’nin en büyük doğalgaz şirketleri arasında yer alan Bursagaz’ın her ay düzenli olarak paylaştığı yakıt karşılaştırmasının Ekim ayı sonuçlarına göre, doğalgaz kullananlar, kömür kullananlara oranla yüzde 59, elektrik kullananlara oranla yüzde 71 tasarruf sağladı. Mantolama, radyatörlerin arkasına ısı levhası koyma, su tasarruflu duş başlığı kullanma gibi önlemler ise doğalgazda verimliliği artırırken, faturaları da düşürüyor.
ISI YALITIMI YÜZDE 50'YE VARAN TASARRUF SAĞLIYOR
Her yıl şirketin sorumlu ve güvenilirlik değerleri doğrultusunda ‘Ailenizin Güvenliği Sizin Elinizde’ sloganıyla güvenli doğalgaz kampanyası düzenlediklerini yineleyen Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, verimli doğalgaz kullanımı üzerinde de hassasiyetle durduklarını ifade etti. Binalardaki ısı kayıplarının verimliliği düşüren en büyük etken olduğunu söyleyen Rapp, "Kapı ve havalandırmalardan yüzde 17, dış duvardan yüzde 30’a varan ısı kaybı yaşanıyor. Pencerelerden kaçan ısı miktarı ise yüzde 40’ı buluyor. Isı yalıtım önlemleri ile yıllık yakıt tüketiminde yüzde 50’ye varan tasarruf sağlanabilir" dedi.
Rapp, "Isı yalıtımının yanı sıra ısınmadan sıcak su kullanımına kadar doğalgazın kullanıldığı her alanda alınacak küçük önlemlerle faturaları düşürmek mümkün. Örneğin kombinin derecesini yalnızca bir derece yükseltmek, yüzde 5 civarında enerji sarfiyatına neden oluyor; bu nedenle oda sıcaklığını belirli bir derecede tutmak önem kazanıyor" açıklamasında bulundu.
TESİSATLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI
Verimli ve güvenli doğalgaz kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de tesisat. Ancak Bursagaz yetkilileri, abonelerin Bursagaz’ın onayı olmadan tesisata kesinlikle müdahale etmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliğinin 6. maddesine göre de, iç tesisatta izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, proje dışı tesisat yapımı ve bakımsızlık gibi durumlardan doğabilecek zararlardan dağıtım ve iletim şirketleri sorumlu tutulamıyor.

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