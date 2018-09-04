Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 25 Eylül 2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin Geçici 11. maddesi şöyle değiştirildi:
"Geçici Madde 11
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