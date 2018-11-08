Doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 kat arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren spot doğal gaz piyasasının ilk 2 ayki performansının cesaret verici olduğunu belirterek, "Eylül sonu itibarı ile gerçekleştirilen toplam işlem hacmi 115 milyon lira iken, bu rakam ekim ayı sonu itibarı ile neredeyse 3 katına çıkarak 320 milyon liralara yaklaştı." dedi.

Yılmaz, Ankara'da düzenlenen 11. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1 Eylül'de devreye aldığı Organize Doğal Gaz Toptan Satış Piyasası ile bölgesinde günlük olarak doğal gaz ticaretine başlayan ilk ülke olduğunu hatırlattı.

Spot doğal gaz piyasasında ticaret yapmak isteyen 43 şirketin EPİAŞ'a kayıt yaptırdığını ifade eden Yılmaz, son dönemde dolar kurunda yaşanan düşüşün piyasayı olumlu etkilediğine işaret etti.

Spot doğal gaz piyasasının ilk 2 aylık performansını cesaret verici olduğunu aktaran Yılmaz, "Eylül sonu itibarı ile gerçekleştirilen toplam işlem hacmi 115 milyon lira iken, bu rakam ekim ayı sonu itibarı ile neredeyse 3 katına çıkarak 320 milyon liralara yaklaştı." ifadesini kullandı.