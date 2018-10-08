İSTANBUL (AA) - TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık AŞ ana organizatörlüğünde 14-17 Kasım'da ilki düzenlenecek Jakarta Stone Fair 2018-Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı ile doğal taş sektörünün kalbi Endonezya’da atacak.

TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türk ihracatçılarının Endonezya pazarındaki payını artırmak ve sağlamlaştırmak açısından önem arz eden fuar, Jakarta International Expo'da 32’si Türkiye’den olmak üzere 8 ülkeden 70’i aşkın firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Fuara katılanlar arasında Marmi Carrara, Amagran, Red Graniti, Van Khoa ve Prusa Marble gibi dünyanın önde gelen doğal taş sektörü firmaları da bulunuyor. Firmalar, fuarda, B2B organizasyonları ile Endonezya, Çin, Vietnam, Malezya ve Hindistan’dan gelecek alım heyetleriyle görüşme imkanına sahip olacak.

5 bini aşkın kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuarda; doğal taş işlemede son dönem teknolojileri ve sektördeki yenilikler ziyaretçilere sunulurken, 22 farklı ürün grubu sergilenecek.

Endonezya, 20,5 milyon dolarlık doğal taş ithalatıyla dünyada 16'ncı sırada bulunuyor. Konumu itibarıyla Endonezya, Güneydoğu Asya pazarında pek çok ülkeye açılan nokta olarak görülüyor.

