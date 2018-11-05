CEM ŞAN - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, doğal taş ihracatını artırmak için hedef pazarlara yönelik çok yoğun bir "ticaret heyeti" seferberliği başlattıklarını söyledi.

Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl 5 milyar dolara yakın maden ihracatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Sektör ihracatının yarısını doğal taşın oluşturduğunu dile getiren Dinçer, bunun da yarısının işlenmiş, diğer yarısının ise blok mermer ihracatı olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Maden ihracatının geneline bakıldığında net ihracat rakamının diğer sektörlerden daha fazla olduğuna işaret eden Dinçer, şöyle konuştu:

"Maden sektörü, rakamsal olarak bakıldığında belki 10-15 milyar dolarlık bir sektörün ihracatından daha fazla net ihracat yapıyor. Çünkü hiçbir ithal girdisi yok. Yer altı kaynaklarının yurt dışına ihraç edilmesiyle Türkiye'ye döviz girdisi sağlanıyor. Ayrıca hayatımızın her noktasında kullandığımız ürünler maden ürünleri. Cam, seramik, otomotiv gibi sanayi kuruluşlarının yüzde 80'inden fazlası bir maden ürününü kullanarak üretim yapıyor ve ihracat gerçekleştiriyor. Bu açıdan bakıldığında madencilik 30 milyar dolara yakın bir pazarı temsil etmekte. İşlenmiş 'uç ürün' dediğimiz ürünleri sanayi kuruluşlarında kullanılan ham maddeler vasıtasıyla bizler ulaştırıyoruz. Türkiye'ye 30 milyar dolar gibi bir rakamla etki ediyoruz."