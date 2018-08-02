Doğalgaz dağıtım işletmeciliğinde EPDK kriteri

MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz dağıtımında görevli şirketlerin verimli ve eş güdümlü çalışması için harekete geçti.

EPDK, "Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin İşletmecilik Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar"ına yönelik taslağı internet sitesinde görüşe açacak.

Sektör paydaşlarının konuya ilişkin önerileri alınarak doğalgaz dağıtım işletmeciliğinde nihai kriterler belirlenecek.

Ülke genelinde döşenen 130 bin kilometrelik boru hattı ve 23 milyar liralık yatırımla Türkiye'nin her köşesine doğalgaz konforunu ulaştırmayı hedefleyen EPDK, boru hattı ağının güvenliği ve 72 dağıtım şirketinin eş güdümlü çalışabilmesi için yeni bir düzenlemeye gidecek.

Bu kapsamda oluşturulan taslağa göre, Türkiye genelinde doğalgaz acil müdahale ekiplerinin bakım ve onarım araçlarının aynı özelliklere sahip olması gerekecek.

- Tek tip kıyafet zorunluluğu

Doğalgazın ulaştığı bütün il ve ilçelerde aynı uyarı levhaları olacak, bakım ve onarım personeli aynı eğitimden geçecek ve tek tip kıyafet giyecek.