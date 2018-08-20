Doğalgaz ithalatı haziranda yüzde 19 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,04 azalarak 2 milyar 922 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Haziran Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl haziranda 3 milyar 609 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 19,04 azaldı ve 2 milyar 922 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 2 milyar 411 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 511 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl haziran ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 444 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 578 milyon metreküple Azerbaycan, 388 milyon metreküple Cezayir izledi.

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- Doğalgaz stoklarında önemli artış

Haziranda doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,57 azalarak 2 milyar 683 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi 1 milyar 264 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 884 milyon metreküple sanayi ve 235 milyon metreküple diğer sektörler izledi.