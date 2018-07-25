FİNANS

Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 19 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,29 azalarak 3 milyar 8 milyon metreküpe geriledi - Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise yüzde 92,02 artarak 3 milyar 94 milyon metreküpe yükseldi

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,29 azalarak 3 milyar 8 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Mayıs Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl mayısta 3 milyar 727 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 19,29 azaldı ve 3 milyar 8 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 2 milyar 454 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 554 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl mayıs ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 353 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 601 milyon metreküple Azerbaycan, 499 milyon metreküple Cezayir izledi.

- Doğalgaz stoklarında önemli artış

Mayısta doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,6 azalarak 2 milyar 996 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi 1 milyar 168 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 994 milyon metreküple sanayi ve 470 milyon metreküple diğer sektörler izledi.

Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,02 artışla 3 milyar 94 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının mayıs ayında 1 milyar 611 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Mayısta doğalgaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl mayısta Yunanistan'a 30,01 milyon metreküp doğalgaz gönderilirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 102,76 artışla 60,85 milyon metreküpe yükseldi.

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettirTrump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir
Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyorSandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 Mayıs Ayı Doğalgaz Sektör Raporu doğalgaz ithalatı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mayıs

En Çok Okunan Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bu meslekler köşeyi dönecek

Bu meslekler köşeyi dönecek

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Milyonlarca emekliye zam geliyor!

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)

Dolar ne kadar? (25 Temmuz 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

Trump: Tarife, bariyer ve sübvansiyonların kalkması adil ticarettir

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Sandıklı'da 1200 ton haşhaş kapsülü alımı bekleniyor

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Trump: Adil anlaşma yapmayan ülkeleri gümrük vergileri vuracak

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

Arifoğlu: Turizmde, istihdam edecek personel sıkıntısı yaşıyoruz

Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 7'ncisini Trabzon'da gerçekleştirdi

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

Mercimek üretimi azaldı, nohut üretimi arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.