Doğalgaz ithalatı nisanda yüzde 13 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalarak 3 milyar 670 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Nisan Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl nisanda 4 milyar 250 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 13 azaldı ve 3 milyar 670 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 3 milyar 61 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 609 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl nisan ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 971 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 798 milyon metreküple İran, 395 milyon metreküple Cezayir izledi.

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- Doğalgaz stoklarında önemli artış

Nisanda doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 azalarak 3 milyar 709 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi 1 milyar 296 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bu tüketim grubunu, 986 milyon metreküple konutlardaki tüketim ve 962 milyon metreküple sanayi sektörü izledi.