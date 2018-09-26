Doğalgaz ithalatı temmuzda yüzde 12,1 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 azalarak 3 milyar 635 milyon metreküpe indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Temmuz Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl temmuzda 4 milyar 136 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 12,1 azaldı ve 3 milyar 635 milyon metreküpe düştü.

Toplam ithalatın 3 milyar 179 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 456 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl temmuz ayında en fazla doğalgaz 2 milyar 305 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 840 milyon metreküple İran, 595 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

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- Doğalgaz stoklarında önemli artış

Temmuzda doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 azalarak 3 milyar 664 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi 2 milyar 92 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 1 milyar 21 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalanı ise diğer enerji sektörleri, hizmet sektörü ve konutlarda gerçekleşti.