Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik

Doğalgaz piyasasında faaliyet yürüten şirketlerde çalışan kişilere, faaliyetleri esnasında üzerlerinde bulundurmak üzere dağıtım şirketlerince onaylı kimlik kartı verilmesi uygulamasına gelecek yıl başlanacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, doğalgaz piyasasında iç tesisat ve servis hatlarıyla yapım ve hizmet faaliyetlerini sertifikalı olarak yürüten şirketlerin, bünyesinde bulunan kişilere, faaliyetleri esnasında üzerlerinde bulundurmak üzere dağıtım şirketlerince onaylı kimlik kartı verilmesi uygulamasına 1 Ocak 2019'dan itibaren başlanacak.
Doğalgaz piyasasında söz konusu şirketlere sertifika verilmesi, sertifika kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi, sertifikaların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika ve yetki belgesi sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Yönetmelik'teki değişiklik öncesi, onaylı kimlik kartı ile ilgili uygulamaya 1 Temmuz 2018'den itibaren başlanması öngörülmüştü. Yeni düzenlemeyle, söz konusu uygulama 1 Ocak 2019'a ertelenmiş oldu.
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