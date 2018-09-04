FİNANS

Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde değişiklik

Doğalgaz piyasasında faaliyet yürüten şirketlerde çalışan kişilere, faaliyetleri esnasında üzerlerinde bulundurmak üzere dağıtım şirketlerince onaylı kimlik kartı verilmesi uygulamasına gelecek yıl başlanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğalgaz piyasasında iç tesisat ve servis hatlarıyla yapım ve hizmet faaliyetlerini sertifikalı olarak yürüten şirketlerin, bünyesinde bulunan kişilere, faaliyetleri esnasında üzerlerinde bulundurmak üzere dağıtım şirketlerince onaylı kimlik kartı verilmesi uygulamasına 1 Ocak 2019'dan itibaren başlanacak.

Doğalgaz piyasasında söz konusu şirketlere sertifika verilmesi, sertifika kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi, sertifikaların iptali, sona ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika ve yetki belgesi sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Yönetmelik'teki değişiklik öncesi, onaylı kimlik kartı ile ilgili uygulamaya 1 Temmuz 2018'den itibaren başlanması öngörülmüştü. Yeni düzenlemeyle, söz konusu uygulama 1 Ocak 2019'a ertelenmiş oldu.

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasındaEKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında
40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu epdk onaylı kimlik kartı verilmesi uygulaması resmi gazete

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Dünya Elazığ'da çıkarılan vişne mermerinin peşinde

Halkbank'tan KAP'a döviz açıklaması

Halkbank'tan KAP'a döviz açıklaması

Check-in yaptığı koltuk değiştirilince tazminat kazandı

Check-in yaptığı koltuk değiştirilince tazminat kazandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türk turizmi düğün yapıyor

Türk turizmi düğün yapıyor

Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

Limon fiyatları 2,5 TL'ye kadar düşecek

EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

40 kişilik iş için 2 bin 772 kişi başvurdu

KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz

KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

Şeker Piliç'in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası'nın oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.