FİNANS

"Doğalgaz projeleri Avrupa için hayati öneme sahip"

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:20 | Son Güncelleme

Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev: - "Gazprom olarak Avrupa'ya doğalgaz ihracatımızda bu yıl da rekor kıracağız. Bu rekor, bizi 204,5 milyar metreküpe yaklaştıracak" - "Bu nedenle artan talebin karşılanması için TürkAkım ve Kuzey Akım 2 gibi doğalgaz projeleri Avrupa için hayati öneme sahiptir"

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Avrupa'da doğalgaz talebinin artarak devam ettiğini belirterek, "Bu nedenle, artan talebin karşılanması için TürkAkım ve Kuzey Akım 2 gibi doğalgaz projeleri Avrupa için hayati öneme sahiptir." dedi.

Medvedev, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası programında, Avrupa doğalgaz piyasalarına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa'nın 2025'e kadar 60 milyar metreküp, 2030'a kadar da 80 milyar metreküp ilave doğalgaza ihtiyaç duyacağına işaret eden Medvedev, "Bazı sektör yetkilileri bu tahminlerin düşük olduğu görüşünde. Tahminlere göre, Avrupa'nın ihtiyaç duyacağı ilave doğalgaz miktarı yıllık 100 milyar metreküpü geçebilir." diye konuştu.

Artan doğalgaz talebi nedeniyle Avrupa'da yeni doğalgaz rotalarının öneminin giderek arttığına işaret eden Medvedev, "Gazprom olarak Avrupa'ya doğalgaz ihracatımızda bu yıl da rekor kıracağız. Bu rekor, bizi 204,5 milyar metreküpe yaklaştıracak. Bu nedenle, artan talebin karşılanması için TürkAkım ve Kuzey Akım 2 gibi doğalgaz projeleri Avrupa için hayati öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle ile de yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Gazprom geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğalgaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa doğalgaz enerji Gazprom Kuzey Akım 2 TürkAkım

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