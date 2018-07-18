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Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Türkiye'nin doğaltaş ve maden ihracatının yüzde 38'inin Burdur'daki ocaklardan karşılandığını söyledi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Doğaltaş ve Madenciler Derneği (BURDOĞTAŞ) Başkanı Nasuh Ekinci, Türkiye'nin doğaltaş ve maden ihracatının yüzde 38'inin Burdur'daki ocaklardan karşılandığını söyledi. Ekinci, Burdur'dan 2018'in ilk 6 ayında gerçekleşen 95 milyon 138 bin 450 dolarlık ihracatın 78 milyon 152 bin 670 dolarlık kısmını, maden ürünlerinin oluşturduğunu vurguladı.

BURDOĞTAŞ Başkanı Nasuh Ekinci, Burdur'daki doğaltaş ve mermer ihracatıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Burdur'da 629 işletme, 730 da arama ruhsatlı mermer ocağı bulunduğunu, bunlardan sadece 265'inin faal çalıştığını belirten Nasuh Ekinci, "Türkiye'den ihraç edilen doğaltaş ve mermerin yaklaşık yüzde 38'i Burdur'daki ocaklardan çıkarılıyor. Türkiye'nin toplam doğaltaş ve mermer ihracat rakamı 837 milyon dolar. Birçok firmanın Burdur'da ocakları var. Burdur'dan elde ettikleri mermerleri blok ve işlenmiş olarak yurt dışına ihraç ediyorlar. Bu firmaların birçoğu Burdur Ticaret Odası ve Burdur Vergi Dairesi'ne kayıtlı değil. Bunların ihracat rakamlarını kendi istatistiklerimizde göremiyoruz. Burdur'dan yaptığımız ihracatın 5 katı ihracat var" dedi.

'MADEN ÜRÜNLERİ İHRACATINDA DÜŞÜŞ VAR'

Burdur'dan 2018'in ilk 6 ayında gerçekleşen 95 milyon 138 bin 450 dolarlık ihracatın 78 milyon 152 bin 670 dolarlık kısmını maden ürünlerinin oluşturduğunu vurgulayan Ekinci, "Genel ihracatımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5'lik artış var. Maden ürünleri ihracatında ise yüzde 1'lik düşüş var. Burdur'un 2017 ve 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde stabillik var" diye konuştu.

'DÖVİZ ARTIŞI İHRACATÇIYI SEVİNDİREN BİR UNSUR'

Son zamanlarda dövizin TL karşısında çok büyük değer kazandığını vurgulayan Nasuh Ekinci, şöyle dedi:

"İhracatçı açısından bakıldığında döviz artışı ihracatçıyı sevindiren bir unsur. Çünkü döviz arttığı zaman ihracatçı TL cinsinden çok daha fazla hasılat elde etmektedir. Ama bunun olumsuz bir yönü de var. İhracatçı yardımcı ürün ve sarf malzemelerini döviz üzerinden aldığı için bu noktada negatif bir durum var."

'İŞ BEĞENMEME GİBİ BİR SORUN VAR'

Mermerdeki istihdam konusunda da açıklama yapan Nasuh Ekinci, "Son yıllarda Burdur nüfusunda artış var. Bunun en büyük sebebinin de doğaltaş ve madencilik sektörü olduğunu düşünüyoruz. Burdur'da şu anda 10 bine yakın istihdam sağlanıyor. Burdur'da işsizlik değil, iş beğenmeme gibi bir sorun var. Burdur'un sektör olarak istihdama çok büyük katkısı var. Önümüzdeki yıllarda daha çok kalifiye eleman istihdam edeceğiz. Sektörde maden mühendisi ihtiyacı devam ediyor" dedi.

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