Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - YURT içinde yabancı para cinsinden en borçlu sektör olduğu belirtilen 'enerji'de; fatura her geçen gün artıyor. Elektrik faturalarına son dönemde gelen iki zamma rağmen fiyatların hala tam olarak yansıtılamadığını belirten Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, "Sistemin kendini dengeleyebilmesi için elektrik fiyatlarına önemli ölçüde zam yapılması gerekmektedir" dedi.

Enerji sektörü zor günler geçiriyor. Küresel petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve dolar/TL kurundaki artışın yurt içine yansıtılması ile birlikte arka arkaya gelen zamlar sanayiciyi zora soktu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'na göre, yurt içinde yabancı para cinsinden en borçlu sektör olan 'enerji'de fatura her geçen gün artarken, bu enflasyon rakamlarına da olumsuz yansıyor.

Enerji fiyatları geçtiğimiz ağustosta ayında yüzde 5.37 oranında arttı. Artış alt kalemler geneline yayılırken, bu dönemde elektrik, doğalgaz ve katı yakıt fiyatları sırasıyla yüzde 9.00, yüzde 7.45 ve yüzde 5.34 oranında yükseldi. Akaryakıt fiyatları ise ÖTV düzenlemesine bağlı olarak yüzde 5.25 oranında arttı. Böylelikle, enerji grubu yıllık enflasyonu 3.85 puan artarak yüzde 21.34’e ulaştı.