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Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

YURT içinde yabancı para cinsinden en borçlu sektör olduğu belirtilen 'enerji'de; fatura her geçen gün artıyor.

Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

Sinem ERYILMAZ / İSTANBUL ,(DHA) - YURT içinde yabancı para cinsinden en borçlu sektör olduğu belirtilen 'enerji'de; fatura her geçen gün artıyor. Elektrik faturalarına son dönemde gelen iki zamma rağmen fiyatların hala tam olarak yansıtılamadığını belirten Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, "Sistemin kendini dengeleyebilmesi için elektrik fiyatlarına önemli ölçüde zam yapılması gerekmektedir" dedi.

Enerji sektörü zor günler geçiriyor. Küresel petrol fiyatlarındaki yüksek seyir ve dolar/TL kurundaki artışın yurt içine yansıtılması ile birlikte arka arkaya gelen zamlar sanayiciyi zora soktu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'na göre, yurt içinde yabancı para cinsinden en borçlu sektör olan 'enerji'de fatura her geçen gün artarken, bu enflasyon rakamlarına da olumsuz yansıyor.

Enerji fiyatları geçtiğimiz ağustosta ayında yüzde 5.37 oranında arttı. Artış alt kalemler geneline yayılırken, bu dönemde elektrik, doğalgaz ve katı yakıt fiyatları sırasıyla yüzde 9.00, yüzde 7.45 ve yüzde 5.34 oranında yükseldi. Akaryakıt fiyatları ise ÖTV düzenlemesine bağlı olarak yüzde 5.25 oranında arttı. Böylelikle, enerji grubu yıllık enflasyonu 3.85 puan artarak yüzde 21.34’e ulaştı.

Elektrik faturalarına son dönemde gelen iki zamma rağmen fiyatların hala tam olarak yansıtılamadığını dile getiren Doğan Enerji Genel Müdürü Burak Kuyan, "Türkiye doğalgaz ithal eden bir ülke. Petrol fiyatlarının artması doğalgaz alımlarımızı etkiliyor. Bu sebepten dolayı hem doğalgaz hem de elektrik fiyatlarında artış olması muhtemel. Sistemin kendini dengeleyebilmesi için elektrik fiyatlarına önemli ölçüde zam yapılması gerekmekte" dedi.

ÇIKIŞ YOLU 'YENİLENEBİLİR' ENERJİDE

Enerji sektöründeki bu borçlanmanın ekonomiye ağır etkileri olacağını ancak her sorunun kendi içerisinde çözümler ürettiğini söyleyen Kuyan, "Türkiye'nin bu noktada alternatif çözümler üretmesi gerekiyor. Örneğin elektrikli araçların özendirilmesi gerekiyor. Türkiye bu noktada bir potansiyel yaratabilir. Kendi üreteceğimiz yerli otomobille birlikte elektrikli araçların kullanımını özendirecek teşviklerin artırılması Türkiye'nin petrol ihtiyacını azalır. Yerli ve yenilenebilir kaynaklara olan destek mekanizması devam ederse Türkiye'nin doğalgaz ithalatı da azalma eğilimine girer. Burada da yerli kömürden ziyade rüzgâr, güneş, jeotermal, biyo-kütle gibi alternatif yakıtların öne çıkarılması gerekiyor. Bunların mutlak suretle desteklenmesi lazım" diye konuştu.

"ENERJİDE İÇE DÖNÜŞ DÖVİZ İSTEĞİNE İHTİYACI AZALTIR"

Akdeniz'de yapılan sondaj aramalarının önemli olduğunu vurgulayan Kuyan, "Burada doğalgaz bulunursa Türkiye için önemli bir fırsat olur. Türkiye'nin enerji konusunda mutlak suretle kendi içine dönmesi gerekiyor. En önemli dış ticaret açığı enerji kalemlerinden kaynaklanıyor. Bunu ne kadar aşağı çekebilirsek ülkemizin döviz isteğine olan ihtiyacı azalacaktır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 2.30 artış gösterdiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 17.90'a yükseldiğini açıklamıştı.

(FOTOĞRAFLI)

Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan: Elektrikte önemli oranda bir zam ihtiyacı var

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