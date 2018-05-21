Doğan Gazetecilik'ten üst düzey yönetici ataması açıklaması

İSTANBUL (AA) - Doğan Gazetecilik A.Ş., yönetim kurulunun Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiğini duyurdu.
Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü 2018/23 sayılı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiği bildirildi.
AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: Ekonomi yönetimi listede yok
Ziraat mühendislerinden hileli süt ürünleri açıklaması
Dolar ve euro durdurulamıyor
Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum