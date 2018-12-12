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Doğan Holding'te üst düzey atama

FİNANS HABERLERİ  | 12.12.2018 16:27 | Son Güncelleme

DOĞAN Şirketler Grubu Holding A.Ş.

Doğan Holding'te üst düzey atama

İSTANBUL, (DHA) DOĞAN Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Çağlar Göğüş atandı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, İcra Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine Çağlar Göğüş’ün atandığını açıkladı. Göğüş, 15 Ocak 2019 tarihi itibari ile görevine başlayacak.

Çağlar Göğüş, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olup, Florida Universitesi’nde MBA yaptıktan sonra iş hayatına 1996 yılında Coopers & Lybrand (şimdi PwC)’da kıdemli Analist olarak başladı. Arthur Andersen ve AT Kearney’de analist ve danısmanlık görevleri sonrasında, 2000 yılında Peppers&Rogers Grubu’na katıldı. Daha sonra Peppers&Rogers şirketinin uluslararası ortağı olan ve bu şirketin satışı sonrası, tüm bölgelerden sorumlu Genel Müdür olarak görevine devam eden Göğüş, Peppers&Rogers’ın hem EMEA, hem diğer bölgelerdeki büyümesinde önemli rol oynadı. Geniş bir coğrafyada ellinin üzerinde büyük şirket ve düzenleyici kurum için yürüttüğü danışmanlık çalışmalarıyla, özellikle stratejik büyüme ve dönüşüm konularında uzmanlaştı. Klasik ekonominin yanı sıra yeni ekonomi dünyasında da derin deneyimler kazandı.

Çağlar Göğüş, Doğan Grubu’na 2015 yılında Hürriyet Gazetecilik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak katıldı. Bu görevi bir yıl yürüttükten sonra Hürriyet Gazetecilik’te İcra Kurulu Başkanlığı görevini iki yıldan fazla bir süre üstlendi. Bu görevi süresince dijital dönüşüm, verimlilik, karlılık, iş süreçlerinin yeniden tanımlanması, Hürriyet Emlak’ın kurumsallaşması gibi önemli projeleri yürüttü.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı konuyla ilgili “Çağlar Göğüş’ün farklı coğrafyalardaki ve farklı sektörlerdeki stratejik büyüme ve dönüşüm konularındaki deneyimi, etkili strateji ve liderlik anlayışıyla Doğan Holding’in daha da gelişimine katkı sağlayacağına ve Grubumuzda kendisiyle birlikte çok önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.

Çağlar Göğüş evli ve biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babası.

DOĞAN HOLDİNG HAKKINDA

60 yıldır Türkiye ekonomisine değer katan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., iş dünyasına Onursal Başkan Aydın Doğan’ın 1959 yılında Mecidiyeköy Vergi Dairesi’ne kaydolması ve 1961’de otomotiv alanında ilk şirketini kurması ile girmiştir. Bugün Doğan Grubu Şirketleri faaliyette bulundukları enerji, sanayi, motorlu taşıtlar, finansal hizmetler, turizm, medya alanlarında yenilikçi vizyonları ile öncü rol üstlenmektedir. Doğan Grubu’nun, bünyesinde yer alan tüm şirketleriyle birlikte uyguladığı kurumsal ve etik değerler, iş dünyasındaki diğer kurumlara da örnek teşkil etmektedir. Üretim faaliyetleri ve ticari faaliyetlerinde küresel başarıyı hedefleyen Doğan Grubu, yurt içinde ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmekte, uluslararası gruplarla kurduğu stratejik işbirlikleri sayesinde faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütmektedir.

(FOTOĞRAF)

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