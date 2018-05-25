FİNANS

Doğan Şirketler Grubu'ndan Milta Turizm açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

Doğan Şirketler Grubu'ndan Milta Turizm açıklaması

İSTANBUL (AA) - Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ, bağlı ortaklığı Milta Turizm İşletmeleri AŞ ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama gönderdi.

KAP'taki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla özel durum açıklamaları yapılmak suretiyle kamuya açıkladığımız; tamamı ödenmiş 1 milyon 300 bin TL sermayesinde yüzde 100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Milta Turizm İşletmeleri AŞ'nin sermayesini temsil eden ve senede bağlanmış 1 milyon 300 bin adet paylarının (pay senetlerinin), düzenleyici resmi kurumlardan gerekli tüm yasal izinlerin alınması ve diğer rutin 'kapanış ön koşullarının' gerçekleşmesi şartlarına bağlı olarak tamamının 'kapanış' tarihindeki 'net borç' tutarı ile düzeltilmesi koşulu ile nakden ve peşin olarak 105 milyon Amerikan doları bedel üzerinden Tek Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ'ye satışını ve devrini düzenleyen Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nin 'kapanış ön koşulları', sözleşmede öngörülen şekilde tamamlanamamıştır. Bu çerçevede, mezkur satış ve devir işlemine ilişkin görüşmelere ve çalışmalara son verilmiştir."

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Doğan Şirketler Grubu

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