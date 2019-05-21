FİNANS

Doğaya 800 bin yararlı böcek salındı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

Konya Ovası'nda süne zararlısı ile mücedele için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce laboratuvar ortamında üretilen 800 bin faydalı böcek doğaya bırakıldı

Tarımda kalite ve verimliliğin arttırılması amacıyla Konya Tarım ve Orman Müdürlüğünce laboratuvar ortamında üretilen 800 bin faydalı böcek doğaya salındı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü uygulama sahasında düzenlenen "Süneyle Biyolojik Mücadelede Faydalı Böcek Salımı" programında, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "hububat ambarı" Konya'da 10-11 milyon dekarlık alanda hububat tarımı yapıldığını söyledi.

Hububatta verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurun sünenin neden olduğu "emgi" zararı olduğunu belirten Baydar, şöyle devam etti:

"Biyolojik mücadele, tarım alanlarındaki zararlıları baskı altına alarak, ekonomiye zarar seviyesinin altında tutmak için zararlıların doğal düşmanlarından yararlanılan zirai mücadeledir. Süne yumurta parazitoidleri, sünenin en önemli ve etkili doğal düşmanıdır. Bu parazitoidler süne yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakmak suretiyle, sünenin yani zararlı böceklerin çoğalmasını engellemektedir."

- "Ülkesel Süne Projesi" başlatıldı

Baydar, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2004 yılında "Ülkesel Süne Projesi"nin başlatıldığını hatırlatarak, "Bu projeyle biyolojik mücadelenin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Proje ile faydalı parazitoidlerin yeni üretim metodları geliştirilirken, aynı zamanda kitlesel üretimlerle tabiat desteklenecek, salımı yapılan parazitoidlerin yaşayabileceği doğal ortamlar oluşturulacaktır." diye konuştu.

Hububata zarar veren süneye karşı biyolojik mücadele amacıyla Konya'da 2007 yılında faydalı böcek üretim laboratuvarı kurduklarını ifade eden Baydar, laboratuvarda bugüne kadar 21 milyonu aşkın faydalı böcek üretildiğini, doğaya salınan böceklerin tarımda kalite ve verimi arttırdığını bildirdi.

Baydar, Adana'da üretilip Konya'ya getirilenlerle toplamda 33 milyon faydalı böceğin doğaya salındığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, 800 bin faydalı böcek doğaya salındı.

PARTNERİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtlerİstanbul'da mutlaka görmeniz gereken semtler
ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar krediICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi
Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetimDövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Süne ile Biyolojik Mücadele

En Çok Okunan Haberler

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Merkez Bankası'ndan dolara yeni hamle

Merkez Bankası'ndan dolara yeni hamle

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

10 milyon kişi bekleniyor!

10 milyon kişi bekleniyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ATBD/Terzioğlu: GTS'den çıkarılmak ihracatımızı geriletmez

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

ICBC Turkey'den Fibabanka'ya 50 milyon dolar kredi

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren işletmecilere denetim

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

Gazipaşa'da mango ağacı sayısı 5 bini buldu

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

SOCAR Aliağa'daki yatırımlarına devam edecek

Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

Yapı ruhsatlarında yüzölçümü ilk üç ayda yüzde 37.7 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.