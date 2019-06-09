Bu iş için 14 kişi istihdam eden genç girişimci Ramazan Özdemir, AA muhabirine, hobi olarak yaptığı işi zevkli bulduğunu ve geliştirmek istediğini söyledi.

Aradan geçen üç yılda kovan sayısını 225'e çıkaran Yalovalı genç, kestane ve ıhlamur balı üretimiyle yetinmeyip üretimi çeşitlendirmek için de 35 dönüm alanda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı.

YAVUZ EMRAH SEVER - Yalovalı genç girişimci Ramazan Özdemir, iki kovanla hobi amaçlı başladığı arıcılığı devlet desteğiyle geçim kaynağına dönüştürdükten sonra üç senede işlerini büyütüp hem kovan sayısını 225'e çıkardı hem de tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirerek kazancını katladı.

Arıcılıkta bal, polen ve propolis gibi değerli ürünler elde ettiğini belirten Özdemir, Genç Çiftçi Projesi'yle işi profesyonel bir hale getirdiğini anlattı.

Özdemir, 150'si bir yerde, 75'i başka bir bölgede olmak üzere 225 kovanı bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gezgincilik de sabit arıcılık da yapıyorum. Flora olarak çok zengin bir yerdeyiz. Amatörce başladığımız bu işte şu anda profesyonelleştik. Arı zehri haricinde bütün ürünleri alabiliyorum. 2016 senesine kadar 45-50 kovan kadar arım vardı. 2016 senesinde Genç Çiftçi Projesi'ni duydum. 50 kovan kadar bir hibe aldım. Ona da takviye ile 225'e kadar kovanı çoğalttım. Proje önümü çok hızlı bir şekilde açmış oldu."

- Bal ve aromatik bitkilerden yılda 1 milyon liralık kazanç bekliyor

Bu yılki bal üretiminden beklentisinin yaklaşık 4,5 ton olduğuna işaret eden Özdemir, balın kilogramının 80-90 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

Hedefinin bin kovana ulaşmak olduğunu belirten Özdemir, arılara takviye olması için tıbbi ve aromatik bitki işine de girdiğini ve bu sayede aktarlara ürün hazırladığını dile getirdi.