FİNANS

Doğru gübreleme ve budama fındıkta verimi artırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 15:43 | Son Güncelleme

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "Fındıkta verimi dekara 10 kilogram artırmamız demek, bu ilin ekonomisine tam 350 milyon lira ilave katkı demektir"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındıkta verimi dekara 10 kilogram artırmalarının ilin ekonomisine 350 milyon lira ilave katkı sağlamak anlamına geldiğini söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ulubey ilçesindeki bazı üreticilere fındık bahçesinde doğru budama ve gübreleme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Çok sayıda fındık üreticisinin katıldığı programda üreticiler, fındıkta verim ve kalitenin daha fazla artırılması noktasında bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, bu dönemde fındıkta gübreleme ve budama çalışmalarının başladığını belirterek, üreticilerin bu süreci çok iyi değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.

Bu dönemde yapılan doğru gübreleme ve budamanın fındık verimi ve kalitesi açısından çok büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Yılmaz, üreticilerin özellikle toprak tahlillerine göre bahçelerinde gübreleme programı uygulaması gerektiğini aktardı.

Uzman ekiplerce her ilçede eğitim programları düzenlediklerini vurgulayan Yılmaz, bu eğitimlere katılımın artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, fındığın bölge ve ülke ekonomisi açısından önemine değinerek, "Fındıkta verimi dekara 10 kilogram artırmamız demek, bu ilin ekonomisine tam 350 milyon lira ilave katkı demektir." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde randımanda sağlanan 1 birimlik artışın ilin ekonomisine 70 milyon lira katkı sağladığını aktaran Yılmaz, üreticilerden, bunları dikkate alarak bahçelerine zamanında ve doğru teknikleri uygulayarak bakım yapmalarını istedi.

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