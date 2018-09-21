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"Doğru yönetimle bu krizden 6 ayda çıkılır"

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 16:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Türk ekonomisinin çok ciddi bir potansiyeli vardır, yeter ki bunu doğru kullanmayı bilin. Doğru bir yönetimle bu krizden 6 ayda çıkılır, ama şu andaki mevcut yönetim bu krizden 6 yılda çıkamaz. Yaptıkları orta vadeli programdan belli oluyor" - "(Enis Berberoğlu) Eğer milletvekilliği nedeniyle serbest kalıyorsa, yani dokunulmazlığı nedeniyle serbest kalıyorsa aynı dokunulmazlıkla 24 Haziran'dan sonra, o yargılamanın durdurulmasını gerektiriyordu ama bu yapılmadı. Burada bir dengesizlik var"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türk ekonomisinin çok ciddi bir potansiyeli vardır, yeter ki bunu doğru kullanmayı bilin. Doğru bir yönetimle bu krizden 6 ayda çıkılır, ama şu andaki mevcut yönetim bu krizden 6 yılda çıkamaz. Yaptıkları orta vadeli programdan belli oluyor." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Yargıtayın kararını ise "son derece ilginç" olarak değerlendiren Öztrak, "Önce dava sonucu onaylanıyor, ondan sonra da kendisinin milletvekili olması nedeniyle, milletvekilliğinin sona ermesine kadar serbest kalması gerektiğini söylüyor." ifadesini kullandı.

"Eğer milletvekilliği nedeniyle serbest kalıyorsa, yani dokunulmazlığı nedeniyle serbest kalıyorsa aynı dokunulmazlıkla 24 Haziran'dan sonra, o yargılamanın durdurulmasını gerektiriyordu ama bu yapılmadı. Burada bir dengesizlik var." diyen Öztrak, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"O nedenle hukukçu arkadaşlarımızla bu gerekçeli kararı görmek için bekliyoruz. Enis Berberoğlu'nun yargılanma sürecinin 24 Haziran'dan sonra durdurulmaması Anayasa'ya aykırıdır. Bundan sonra yeniden Meclis'te kendisiyle çalışma imkanına kavuştuğumuz için son derece mutluyuz."

Öztrak, dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı eleştirerek, Türkiye'nin bugün yaşadığı sıkıntılı durumun arkasında ekonominin iyi yönetilmemesinin bulunduğunu öne sürdü.

"Vatandaşın kriziyle, ülkeyi yönetenlerin krizi çok farklı." ifadesini kullanan Öztrak, orta vadeli bir programı açıklamanın ardındaki temel nedenin ise hızla yitirilen güveni geri getirmek olduğunu kaydetti.

Bu güveni geri getirebilmenin kolay bir iş olmadığını anlatan Öztrak, "Hızla yitirilen güveni geri getirmeniz lazım ki süreci ekonomide asgari daralmayla ya da büyümede asgari yavaşlamayla atlatabilesiniz. Türkiye ciddi bir liyakat meselesi ile karşı karşıyadır. Programı açıklayanın tek adamın, yani AKP Genel Başkanı'nın damadı olması, bu kişinin ülkenin bir bakanlığında bulunuyor olması liyakat algısı açısından sorun yaratmaktadır." diye konuştu.

Kanunla verilen "Orta Vadeli Plan" adının, "Yeni Ekonomi Programı" (YEP) olarak değiştirilemeyeceğini belirten Öztrak, şöyle devam etti:

"Bir kere bu olacak bir şey değil. Baktım salona ben görmedim, o salonda iş adamları vardı, hep diyorlar ya 'çözüm ortaklarımız' ama ben orada ben işçi sendikalarını görmedim, esnaf da görmedim çok fazla. Çiftçi hiç yoktu. Bu programda iktidarın çözüm ortakları kimler, açık seçik o tabloda gözüküyordu. Bir diğer önemli sorun, yine programın doğduğu ortamla ilgili bu program açıklanmadan bir hafta önce Cumhurbaşkanı kendisini Varlık Fonu'nun yönetim kurulu başkanlığına, damadını da başkan vekilliğine atadı. Yurt dışı ile konuşuyoruz, gördüğümüz manzara şu; bu bizi hızla Ortadoğu'nun batmış devletlerine benzetiyor, hanedan işi. Burası bir Cumhuriyet. Ama bu yapılanma ciddi bir hanedan görüntüsü veriyor. Diğer önemli sıkıntı uçan saray meselesidir. Sayın Kalın, 'Uçan sarayla ilgili devletin kesesinden bir kuruş para çıkmamış' diyor. Uçan sarayın hibe olarak alınmasının dahi ne kadar ciddi bir sorun olduğunu defalarca dile getirdik. Hazinenin internet sayfasına bu uçakla ilgili hibe sözleşmesinin bir örneğini koysunlar. Görelim bakalım hibe mi, değil mi?"

"Yeni Ekonomi Programı'nın birçok yerinde "tasarruf" ifadesinin geçtiğini aktaran Öztrak, "Tasarrufu kim yapacak? Sarayda tasarruf yapılmayacak mı? Millet desteklemediği zaman programa destek olmadığı zaman nasıl işsizlik daha az olacak?" diye sordu.

Meksika Cumhurbaşkanı'nın özel uçağını satma kararı alarak tarifeli uçak kullandığını anımsatan Öztrak, Türkiye'de iktidarın halktan, milletten koptuğunu öne sürdü.

Öztrak, iktidarın kendisinin tasarruf yapmadan milleti bu planın adil olduğuna inandıramayacağını, açıklanan planın, bundan önce açıklananlarla farkının bulunmadığını ileri sürdü.

"Dağ fare doğurmuştur." diyen Öztrak, hükümetin OVP'nin yükünü çiftçinin, emeklinin, çalışanların sırtına yüklemeye hazırlandığını belirtti.

Öztrak, "Türk ekonomisinin çok ciddi bir potansiyeli vardır, yeter ki bunu doğru kullanmayı bilin. Doğru bir yönetimle bu krizden 6 ayda çıkılır, ama şu andaki mevcut yönetim bu krizden 6 yılda çıkamaz. Yaptıkları orta vadeli programdan belli oluyor." dedi.

- Eylem planı bir an önce açıklanmalı

YEP'te yer alan tedbirlerin hangi tarihte uygulanacağını gösteren bir eylem planının bütçeyle yayınlanacağının açıklandığını aktaran Öztrak, bakanlığın bu eylem planını bir an önce açıklamak durumunda olduğunu bildirdi.

Şeffaf bir şekilde vatandaşların takip edemediği programların başarısızlığa mahkum olduğunu kaydeden Öztrak, şunları söyledi:

"2013 yılında Türkiye'nin milli geliri 950 milyar dolardı. Bu program 2020 yılında Türkiye'nin GSYH'nın 926 milyar dolar olacağını söylüyor. Yani 2013 yılının, yaklaşık 24 milyar dolar altında. Ne oldu bizim 2023 hedeflerimiz? Önümüzdeki 3 yılda ortalama işsizlik rekor kıracak. 2019 yılında çok yüksek bir işsizlik, düşük bir büyüme öngörülüyor. Enflasyonda yüzde 16 gibi oldukça yüksek bir rakam. Buna da dengeleme diyorlar. Bunun adı dengeleme falan değil. Bunun adı resmen stagflasyon; durgunluk içinde enflasyon. Biz CHP olarak daha bu işin en başında 13 maddelik bir eylem planını verdik. Bunlar dünya standartlarında düzenlemelerdi, bu düzenlemelerden kaçtıkları sürece, bu ekonominin düzelmesi son derece güçtür."

- "Meclis Başkanı'na büyük görev düşüyor"

Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Berberoğlu ile ilgili CHP'nin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine yönelik soru üzerine, gerekçeli kararın yayınlanmasını beklediklerini bildirdi.

Öztrak, "Burada Meclis Başkanı'na büyük görev düşüyor. Güçler ayrılığı çerçevesinde Meclise mutlaka sahip çıkması lazım." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İstanbul'da aday çıkarmama yönündeki kararının sorulması üzerine ise Öztrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"MHP'nin lideri zaten baştan beri ittifakı devam ettireceklerini söylüyor. Dolayısıyla bizim bu konuyla ilgili yapacağımız herhangi bir değerlendirme yok ama hem bunu söyleyeceksiniz, hem bu uçak milletin içine sinmez diyeceksiniz, hem ekonomik gelişmelerden şikayet edeceksiniz. Bu olmaz, ittifaksa ittifakın sorumluluğu tüm alanları kapsar, dolayısıyla bu uçaktan da ekonomideki kötü gelişmelerle ilgili de MHP sorumluluk altındadır, hiç kendini bu işlerden sıyıramaz."

Başka bir soru üzerine Öztrak, Türk ekonomisinin tedbirler doğru olduğu zaman 6 ayda cevap vereceğini ve yeniden sıçrama yapacağını kaydetti.

Öztrak, "Ama bu tedbirler alınmıyor. Çünkü hastalık ve tedavi teşhis doğru konmuyor, hayatlarında bu tür hastalıkla karşı karşıya kalmamışlar. Binmişler küresel sermaye kayığının üstüne, bugüne kadar gelmişler. Küresel sermayenin kuruduğu bir ortamda yanlış yapılmaması gerektiğinin farkında değiller." diye konuştu.

CHP'nin büyükşehir adaylarıyla ilgili soru üzerine ise Öztrak, isimlerle ilgili kararı verecek organın CHP PM olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3 aylık sürede ülkeyi getirdiği yerin ortada olduğunu anlatan Öztrak, yerel seçimlerin bu gidişe bir dur deme ve yeniden demokratik ortama doğru ilerlemenin önünü açacağını sözlerine ekledi.

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